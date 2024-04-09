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Haberler > Dünya > Moskova'daki konser salonu katliamında yeni gelişme! Rus güvenlik servisi Batılı ülkeleri suçladı

Moskova'daki konser salonu katliamında yeni gelişme! Rus güvenlik servisi Batılı ülkeleri suçladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen terör saldırısında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 144 kişinin can verdiği konser salonu katliamında Batılı ülkeleri suçladı. FSB'ye göre Avrupa, Rus topraklarında terör örgütlerini kullanarak suç işlenmesini organize ediyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki 144 kişinin ölümüyle sonuçlanan "Crocus City Hall" adlı  konser salonu katliamına ilişkin Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden açıklama geldi. FSB Müdürü Aleksandr Bortnikov, Ukrayna ve Batılı ülkelerin, uluslararası terör örgütlerini kullanarak Rus topraklarında suçların işlenmesini organize ettiğini ileri sürdü.

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RUSYA'DA 27 TERÖR SALDIRISI ENGELLENDİ

Bu yıl Rusya'daki ulaşım ve enerji altyapısı, savunma sanayi işletmeleri ve yaşam destek unsurlarına yönelik 27 terör saldırısının engellendiğini belirten Bortnikov, "Ukrayna'daki Naziler ve onları yöneten Batılı ülkeler, topraklarımızda barbarca suçların işlenmesini organize ediyor, bu suçların işlenmesinde uluslararası terör örgütü üyelerini kullanıyorlar." ifadelerini kullandı.

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GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen terör saldırısının buna kanıt olduğunu kaydeden Bortnikov, bu vesileyle terör saldırılarına karşı ek güvenlik tedbirlerinin alındığını söyledi.

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NE OLMUŞRU?

Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyadaki paylaşımlarda, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 144'e yükseldiği açıklanmıştı. Saldırıya ilişkin 10 kişi tutuklanmıştı.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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