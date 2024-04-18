Nasıl çalıştığı merak konusuydu! İsrail'in Demir Kubbe sistemi görüntülendi

İran geçtiğimiz günlerde İsrail'e çok sayıda insansız hava aracı ve füze ile saldırırken, bölgede büyük bir hasar meydana gelmedi. İsrail'in saldırıları engelleyen ve merak edilen Demir Kubbe hava savunma sistemi bataryası görüntüledi.

İsrail ordusu, gazetecilere düzenlediği basın turunda İran'dan İsrail'e düzenlenen insansız hava aracı ve füze saldırılarında kullanılan "Demir Kubbe" hava savunma sistemini sergiledi.

SDEROT ÇEVRESİNDE BULUNUYOR

İsrail ordusunun aralıksız saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi yakınlarındaki en büyük İsrail kenti Sderot çevresinde Demir Kubbe sisteminin hazır şekilde beklediği görüldü.

FÜZELER İSRAİL HAVA SAHASI DIŞINDA ÖNLENDİ

İsrail Ordu Sözcüsü Doron Gavish, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'dan düzenlenen 100 balistik füze, 30 seyir füzesi ve 160 kamikaze İHA saldırısında atılan mühimmatların önemli bir çoğunluğunun İsrail hava sahası dışında önlendiğini belirtti.

İsrail'in İran'dan atılan mühimmatlara karşı savunmasında başta ABD olmak üzere birden fazla ülkenin birlikte hareket ettiğinin altını çizen Gavish, ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) bu saldırıların önlenmesinde İsrail ile tam işbirliği içinde hareket ettiğinin altını çizdi.

ABD İLE ORTAK ÜRETİLDİ

İsrail'in son dönemde savunma sanayisi ihracatında öne çıkan "Demir Kubbe, Davut Sapanı, Arrow-3" gibi hava ve füze savunma sistemleri ABD ile ortak üretildi. İsrail'in bu sistemleri ihraç ederken ABD'nin onayını alması gerekiyor.

YAPIMINA 2007 YILINDA BAŞLANDI

Rafael Advanced Defense Systems tarafından çalışmalarına 2007'de başlanan Demir Kubbe'nin ilk testleri Temmuz 2008'de ve son testi Temmuz 2010'da yapıldı. Sistem, Mart 2011'de de teslim edilerek 7 Nisan 2011'de Gazze'den gelen bir Grad füzesinin önlenmesiyle operasyonel hale geldi.

Demir Kubbe hava savunma sistemi sınırlı bir menzilde 4-70 kilometre mesafede roket, füze ve İHA gibi hava saldırılarına karşı önleyici mekanizmasıyla biliniyor.