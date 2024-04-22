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NATO tatbikatında bir asker öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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NATO tatbikatında bir asker öldü

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Polonya'da gerçekleştirilen "Steadfast Defender 24" adlı NATO tatbikatında bir İspanyol askeri öldüğü açıklandı.

Ukrayna'yı işgal altında tutan Rusya'nın tehdit ettiği Polonya'da gerçekleştirilen NATO tatbikatında bir askerin öldüğü açıklandı.

NATO TATBİKATINDA BİR ASKER ÖLDÜ

İspanya Kara Kuvvetleri Komutanlığının, X hesabından yapılan paylaşımda, "Steadfast Defender 24" adıyla NATO'nun Korumalı Piyade Taburu ve diğer müttefik ülkelerle çeşitli birimlerinin katıldığı tatbikat sırasında gerçek mermilerin kullanıldığı taktik eğitiminde gelen bir kurşunla 43 yaşındaki B.G.P.A. adlı bir onbaşının hayatını kaybettiği açıklandı.

Askerin hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntü duyulduğu ifade edilen paylaşımda, ölen askerin ailesine ve görev yeri olan Ceuta kentindeki askeri birlikteki meslektaşlarına taziye dilekleri iletildi.

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de X hesabında konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Sanzhez, "NATO'nun tatbikatı sırasında Polonya'daki bir kazada bugün hayatını kaybeden İspanyol askerinin ailesine ve tüm arkadaşlarına, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ailesine ve Ceuta'daki birlikte görevli askerlere en içten başsağlığı dileklerimi sunarım." ifadesini kullandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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