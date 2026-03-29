Orta Doğu'yu cehenneme çeviren Netanyahu, Lübnan'nın güneyinde halkı zorla yerinden ettiği bölgede işgali genişletme talimatı verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan’ın güneyinde devam eden askeri faaliyetlerde yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu.

Netanyahu, İsrail'in kuzeyindeki durumu "temelden değiştirmeye" kararlı olduklarını ileri sürdü. Netanyahu, hedeflerine ulaşana kadar güç ile hareket edeceklerini söyleyerek Lübnan'da saldırıların süreceği tehdidinde bulundu.

Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki tampon bölgeyi ve Gazze Şeridi'nin yarısından fazlasını işgal ettiklerini belirterek şimdi de Lübnan'da işgali genişlettikleri mesajını verdi.

Netanyahu, orduya halkın zorla yerinden edildiği bölgelerde işgalin genişletilmesi talimatını verdi. Bu yeni direktif, bölgedeki insani krizin boyutlarını daha da büyütme riski taşıyor.

Netanyahu kana doymuyor! Lübnan'da 'işgali genişletin' talimatı

ADIM ADIM KALICI İŞGAL PLANI

Geçtiğimiz günlerde İsrail basınında yer alan ve Tel Aviv yönetiminin Lübnan’ın güneyinde işgali derinleştirme kararını destekleyen bu hamle, stratejik bir planın parçası olarak görülüyor.

İsrail yönetimi, sınır hattını 8 kilometre içeri çekerek bu bölgede 18 yeni askeri üs kurmayı ve Litani Nehri’ne kadar uzanan hattı tamamen kontrol altına almayı hedefliyor.

GÜNEYİN KUZEYLE BAĞI TAMAMEN KOPARILDI

Bu genişleme talimatı, Lübnan’ın sivil altyapısına yönelik ağır saldırıların hemen ardından geldi. İsrail ordusu, geçtiğimiz günlerde Litani Nehri üzerindeki 7 stratejik köprüyü (Kasımiye, Zerariye, Deallafe dahil) hedef alarak güney köylerinin ülkenin geri kalanıyla olan bağını kesti.

Köprülerin vurulmasıyla birlikte bölgeye gıda ve yakıt sevkiyatı durma noktasına gelirken, Netanyahu’nun son talimatı bölgedeki kuşatmayı daha da daraltacak.

HALK DİRENİYOR

Yerel kaynaklar, İsrail’in altyapıyı işlemez hale getirerek halkı göçe zorladığını ancak bölge halkının tüm tehlikelere rağmen topraklarını terk etmemekte kararlı olduğunu bildiriyor.

