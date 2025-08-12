Netanyahu'dan ateşkes ve esir takası açıklaması: Geride kaldı, ihtimali yok

7 Ekim'i bahane ederek binlerce Filistinliyi katleden, hayatta kalanları açlıktan ölüme mahkum eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ni topyekûn işgal için harekete geçti. Netanyahu'dan ateşkes ve esir takası umutlarını sona erdiren açıklama geldi.

ATEŞKES İHTİMALİ GERİDE KALDI

Netanyahu, İsrail basınına açıklamalarda bulundu. Hamas ile kısmi bir ateşkes-rehine anlaşması ihtimalinin "geride kaldığını" belirten Netanyahu, "Her türlü girişimde bulunduk. Uzun bir yol kat ettik. Bizi yanlış yönlendirdiklerini anladık" ifadelerini kullandı.

TÜM ESİRLER SERBEST BIRAKILMALI

Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki tüm sağ ve ölü esirlerin serbest bırakılmasını istediğini açıkladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Gazze Şehri'ni işgal planına karşı olduğuna yönelik çıkan haberlere dair bir soruya Netanyahu, kabine içindeki anlaşmazlıkları memnuniyetle karşıladığını ancak son sözün kendisine ait olduğunu belirtti.