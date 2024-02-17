Netanyahu'yu Refah için uyaran Biden'dan, İsrail'e on milyonlarca dolarlık katliam desteği

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail saldırılarından kaçan 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kenti için "Umarım İsrail geniş çaplı bir kara işgaline girişmez" açıklaması gündemdeki sıcaklığını korurken The Wall Street Journal Gazetesi kritik bir iddiayı kaleme aldı. Haberde, ABD yönetiminin, Refah'ta katliam hazırlığındaki İsrail'e on milyonlarca dolar değerinde binlerce bomba ve mühimmat göndermeyi planladığı belirtildi.

İsrail'in, yaklaşık 2.3 milyon Filistinlinin yaşadığı abluka altındaki Gazze'de katliamı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ederken, ABD yönetiminin ikiyüzlü tavrı devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Gazze ve Refah'taki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, "Şunu açıkça dile getirdim ki rehineleri çıkarabilmek için geçici bir ateşkes olmalı. Bu başladı. Bunun gerçekleştirilebilmesi için umutluyum. Ayrıca umarım İsrail, bu arada geniş çaplı bir kara işgaline girişmez. Dolayısıyla benim beklentim bunun olmaması. Bu süreçte geçici bir ateşkes olmalı" demişti.

Hamas'ın elindeki rehineler arasında Amerikalıların da olduğunu hatırlatan Biden, rehinelerin çıkarılması ve geçici ateşkes anlaşmasının sağlanması konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirmişti.

ON MİLYONLARCA DOLARLIK BOMBA PLANI

Biden'ın açıklamaları gündemdeki sıcaklığını korurken, The Wall Street Journal (WSJ) Gazetesi ise Biden yönetiminin İsrail'e silah göndermeyi planladığını yazdı.

ABD’li yetkililere dayandırılan haberde, İsrail’e gönderilecek silah teslimatının her birinden yaklaşık bin adet olmak üzere MK-82 türü bomba, KMU-572 saldırı mühimmatı ve FMU-139 bomba fitillerini içerdiği kaydedildi.

Silahların on milyonlarca dolar değerinde olduğunun tahmin edildiği belirtilen haberde, sevkiyatın hala ABD yönetimi tarafından incelendiği ve Biden yönetiminin teslimatı kongreye sunmadan önce detaylarının da değişebileceği vurgulandı.

İSRAİL EN HIZLI ŞEKİLDE SİLAHLARI İSTEDİ

Haberde silah teslimatı planının İsrail’in bir milyondan fazla insanın sığındığı Refah’a saldırı planları sırasında geldiğine dikkati çekilerek, “İsrail hükümetinin bölgesel tehditler nedeniyle hızlı bir şekilde bu silahları almayı istediğine” yer verildi.

ABD’nin, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana Tel Aviv yönetimine yaklaşık 21 bin hassas güdümlü mühimmat sağladığı ve İsrail’in bunların yarısını kullandığı aktarılan haberde, ABD istihbarat değerlendirmesine göre kalan silahların İsrail’in Gazze’deki saldırılarını 19 hafta daha sürdürmesi için yeterli olacağı kaydedildi.

Öte yandan İsrail’in Hizbullah’a karşı saldırı başlatması durumunda “bu sürenin günlere kadar daralacağı” da ifade edildi.

REFAH KENTİ NEDEN KRİTİK?

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.