Nijerya'da silahlı çete üyeleri pazara saldırdı! En az 30 ölü var
Nijerya'da bir pazara düzenlenen silahlı saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Silahlı çete üyeleri, pazardaki gıda ürünlerini de gasp etti.
Nijerya'da silahlı çete üyeleri, Niger eyaletindeki bir pazara düzenledikleri saldırıda 30'dan fazla kişiyi öldürdü, onlarca kişiyi yaraladı, çok sayıda kişiyi kaçırdı ve gıda ürünlerini gasp etti.
- Niger eyaletindeki Kasuwan-Daji pazarına silahlı çete saldırısı düzenlendi.
- Saldırıda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı ve çok sayıda kişi kaçırıldı.
- Çete üyeleri pazardaki gıda ürünlerini de gasp etti.
- Nijerya'da fidye için insan kaçırma olayları sıkça yaşanmakta ve bu suçun cezası idamdır.
- Ülke, silahlı çeteler ve terör örgütlerinin saldırılarıyla uzun zamandır mücadele ediyor.
Nijerya'da silahlı çete üyeleri, Niger eyaletine bağlı Demo bölgesindeki Kasuwan-Daji pazarına saldırı düzenledi. Saldırıda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
Çok sayıda kişinin kaçırıldığı saldırıda, silahlı çete üyeleri pazardaki gıda ürünlerini gasp etti.
FİDYE İÇİN KAÇIRIYORLAR
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Silahlı kişiler, genelde ülkedeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.