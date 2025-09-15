Nikkei Asia duyurdu: Türkiye 36 deniz platformunu aynı anda inşa ediyor!

Japonya merkezli İngilizce yayın yapan Nikkei Asia dergisi, Türkiye’nin savunma sanayisinde Asya ülkeleriyle kurduğu güçlü işbirliğini manşetine taşıdı.

Nikkei Asia, Endonezya, Malezya ve Pakistan’a yapılan fırkateyn ve korvet satışlarının, Ankara’nın 13 milyar dolarlık donanma güçlendirme programını finanse etmesine katkı sağladığını ele aldı.

Türkiye, savunma sanayiinde tarih yazıyor. Nikkei Asia’nın manşetine taşıdığı habere göre Ankara, eşine az rastlanır bir adımla tam 36 deniz platformunu aynı anda inşa ediyor.

DEV ANLAŞMALAR

Türkiye, bu yıl Endonezya’ya fırkateyn, geçen yıl Malezya’ya korvet tedarik etmek üzere anlaşma imzaladı. Daha önce Pakistan’a korvet, Türkmenistan’a açık deniz devriye gemisi ve Azerbaycan’a insansız yüzey gemisi satışları da gerçekleştirilmişti.

Endonezya, Türkiye’nin I sınıfı fırkateynlerinin ilk müşterisi olurken, STM de Malezya Kraliyet Donanması için üç korvet inşa ediyor.

Nikkei Asia, Endonezyalı bir özel şirketin Baykar ile ülkede insansız hava araçları üretimi için anlaşma imzaladığını aktardı.

'TÜRKİYE ÇOK DAHA BÜYÜK HEDEFLERE YÜRÜYOR'

Abu Dabi merkezli Trends Research & Advisory araştırmacısının görüşlerine yer veren dergi, Türkiye’nin denizcilik stratejisini şöyle özetledi:

“Türkiye, küresel olarak gücünü göstermek için çok daha büyük denizcilik hedefleri var. Ankara, Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlıklar, Pakistan-Hindistan gerilimleri ve Hint-Pasifik'te diğer gerilimler tırmanırken, dost ve müttefik ülkelere yönelik agresif ihracat politikasıyla filonun yenilenmesinin bir kısmını finanse etmeyi umuyor.”

YERLİ GÜÇ VURGUSU

Diğer yandan Nikkei Asia haberinde, Türkiye’nin %83 yerlileşme oranına ulaştığına ve donanma gücünü artırmak için aynı anda 36 deniz platformu inşa ettiğine yer verildi.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ercüment Tatlıoğlu’nun sözleri haberde öne çıkarıldı:

“Türkiye, yerli uçak gemisinden denizaltılara kadar 36 deniz platformunu aynı anda inşa ediyor. Böyle bir başarıyı hedefleyen çok az ülke var.”

JAPONYA'DAN ÖVGÜ

Haberde, Türkiye’yi ziyaret eden ilk Japon savunma bakanı General Nakatani’nin de Ankara’nın savunma sanayisindeki ilerlemelerine dikkat çektiğine de değinildi.

Nakatani, “Türkiye'nin savunma sanayisinin, yerli üretimi büyük önem vererek kaydettiği ilerlemeleri bizzat gördüm.” demişti.