Rus milletvekilinden Zengezur itirafı! "Türkiye Orta Asya’ya açılıyor, bizim için utanç verici"

Rusya Devlet Duması üyesi Konstantin Zatulin, Ermenistan’ın Washington’da yapılacak barış müzakerelerine katılımını sert ifadelerle eleştirdi. Zatulin, planlanan “Trump Köprüsü” projesinin Türkiye’ye stratejik avantaj sağlayacağını söyledi.

"ANLAŞMANIN EN UTANÇ VERİCİ TARAFI"

Rusya Devlet Duması BDT İşleri, Avrasya Entegrasyonu ve Soydaşlarla İlişkiler Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Zatulin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Washington’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yapacağı görüşmeye değinerek, “Tüm dünya Putin ile Trump görüşmesini konuşurken, Rusya’nın iki dostu ABD başkanının gözetiminde anlaşma imzalamak üzere Washington’a koştu” dedi.

Zatulin, imzalanacak belgenin barış anlaşması mı yoksa geçici bir memorandum mu olacağının belirsiz olduğunu, ancak sürecin sonunda ABD’nin bölgeye yerleşeceğini, Rusya ve İran’ın da bunu kabullenmek zorunda kalacağını iddia etti.

"ZENGEZUR KORİDORU GÜNDEMDEN KALKACAK'

Zatulin, Ermenistan üzerinden Azerbaycan’a uzanacak ulaşım hattına atıfta bulunarak, “Bunun sonucunda ünlü Zengezur koridoru konusundaki tartışmalar bitecek. Türkiye, Paşinyan aracılığıyla Ermenistan toprakları üzerinden Azerbaycan’a, Hazar Denizi’ne ve Orta Asya’ya doğrudan rota açacak. NATO ve ABD de bu durumdan kazanç sağlayacak” ifadelerini kullandı.