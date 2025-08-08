Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rus milletvekilinden Zengezur itirafı! "Türkiye Orta Asya’ya açılıyor, bizim için utanç verici"

Rus milletvekilinden Zengezur itirafı! "Türkiye Orta Asya’ya açılıyor, bizim için utanç verici"

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Rus milletvekilinden Zengezur itirafı! &quot;Türkiye Orta Asya’ya açılıyor, bizim için utanç verici&quot;
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya Devlet Duması üyesi Konstantin Zatulin, Türkiye’nin Paşinyan aracılığıyla Ermenistan üzerinden Azerbaycan, Hazar Denizi ve Orta Asya’ya doğrudan bağlantı sağlayacağını söyledi. “Bu bizim için utanç verici, NATO ve ABD de kazançlı çıkacak” diyen Zatulin, Zengezur koridoru tartışmalarının bu gelişmeyle sona ereceğini iddia etti.

Rusya Devlet Duması üyesi Konstantin Zatulin, Ermenistan’ın Washington’da yapılacak barış müzakerelerine katılımını sert ifadelerle eleştirdi. Zatulin, planlanan “Trump Köprüsü” projesinin Türkiye’ye stratejik avantaj sağlayacağını söyledi.

Rus milletvekilinden Zengezur itirafı! "Türkiye Orta Asya’ya açılıyor, bizim için utanç verici" - 1. Resim

"ANLAŞMANIN EN UTANÇ VERİCİ TARAFI"

Rusya Devlet Duması BDT İşleri, Avrasya Entegrasyonu ve Soydaşlarla İlişkiler Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Zatulin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Washington’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yapacağı görüşmeye değinerek, “Tüm dünya Putin ile Trump görüşmesini konuşurken, Rusya’nın iki dostu ABD başkanının gözetiminde anlaşma imzalamak üzere Washington’a koştu” dedi.

Zatulin, imzalanacak belgenin barış anlaşması mı yoksa geçici bir memorandum mu olacağının belirsiz olduğunu, ancak sürecin sonunda ABD’nin bölgeye yerleşeceğini, Rusya ve İran’ın da bunu kabullenmek zorunda kalacağını iddia etti.

"ZENGEZUR KORİDORU GÜNDEMDEN KALKACAK'

Zatulin, Ermenistan üzerinden Azerbaycan’a uzanacak ulaşım hattına atıfta bulunarak, “Bunun sonucunda ünlü Zengezur koridoru konusundaki tartışmalar bitecek. Türkiye, Paşinyan aracılığıyla Ermenistan toprakları üzerinden Azerbaycan’a, Hazar Denizi’ne ve Orta Asya’ya doğrudan rota açacak. NATO ve ABD de bu durumdan kazanç sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dış Haberler

Özge Törer'in 'Kuruluş Osman' paylaşımı gündem oldu! O sözleri çok konuşuldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İngiliz milletvekili teknedekileri düzensiz göçmen sandı, ortalığı ayağa kaldırdı! Gerçek bambaşka çıktı - DünyaGerçek bambaşka çıkınca dalga konusu olduSon 20 yılın en büyüklerinden! Kaliforniya’da kabus geri döndü: Tahliyeler 50 bini aştı - DünyaSon 20 yılın en büyüklerinden! Tahliyeler 50 bini aştıÇin'de sel felaketi! Alarma geçildi: Çok sayıda ölü ve kayıp var - DünyaÜlke felaketi yaşıyor! Çok sayıda ölü ve kayıp varTrump ve Modi arasında yeni kriz! 35 dakikalık görüşme ortalığı karıştırdı - DünyaTrump ve Modi arasında yeni kriz!11 Ağustos’ta tarihi buluşma! Putin ve Trump yüz yüze geliyor - DünyaPutin ve Trump yüz yüze geliyorEşi benzeri görülmemiş olay! Hamileliği sırasında onlarca yıl yaşlandı - DünyaHamileliği sırasında onlarca yıl yaşlandı
Sonraki Haber Yükleniyor...