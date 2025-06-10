Öldürdüğü nişanlısıyla günlerce aynı evde kaldı! Yakayı böyle ele verdi

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan William Oddo, nişanlısını öldürüp iki hafta boyunca cesetle aynı evde yaşadı. Yetkililer kötü koku ihbarıyla harekete geçerken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kan donduran olay, ABD’nin Teksas eyaletinde yaşandı. William Oddo isimli şahıs, nişanlısını aralarında geçen tartışma sırasında başından vurarak katletti.

KÖTÜ KOKUYA DAYANAMADI, EVDEN AYRILDI

Cinayetin ardından iki hafta cesetle yaşayan adam, bu sürenin sonunda kötü kokuya daha fazla dayanamayarak evden ayrıldı.

Komşuların daireden gelen kötü kokuyu ihbar etmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, bir apartman sakininin kötü koku ihbarında bulunduğunu bildirerek 39 yaşındaki LeVera Wardell’in cesedinin bir dairede başından vurulmuş halde bulunduğunu doğruladı.

GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ise cinayet zanlısı bir otelde yakalanarak gözaltına alındı. Katil, mayıs ayında Wardell'i hararetli bir tartışma sırasında öldürdüğünü itiraf ederek nişanlısının kendisine bıçakla saldırdığını iddia etti. Soruşturma sürüyor.