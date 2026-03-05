İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nin kuzeyinde ABD tankerine saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ediyor.

İran, ülkesine yönelik saldırılar nedeniyle Orta Doğu'daki ABD varlıklarını hedef almayı sürdürüyor.

ABD TANKERİ VURULDU

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, Basra Körfezi'nde bir ABD tankerinin vurulduğu ifade edildi. Körfezin kuzeyinde bulunan tankerin alev aldığı aktarıldı.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haberle İlgili Daha Fazlası