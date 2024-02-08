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    • Ortadoğu'da yine drone saldırısı! Bu kez İsrail, Hizbullah komutanı öldürüldü

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ortadoğu, İran, Hizbullah, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ABD'nin dün Bağdat'ta gerçekleştirdiği intikam saldırısının ardından bu kez İsrail Lübnan'da Hizbullah komutanın aracını drone ile vurdu. Hizbullah komutanının saldırı sonucu öldüğü iddia edildi.

    Ortadoğu'da üst üste saldırılar devam ediyor. ABD tarafından dün Irak'ın başkentinde İran'a karşı insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırının ardından bu kez İsrail, Lübnan'da saldırı düzenledi. İsrail'in drone saldırısı sonucunda Hizbullah komutanı öldü.

    İSRAİL'DEN LÜBNAN'DA DRONE SALDIRISI

    Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre, İsrail İHA’sı Nebatiye kentinin doğu girişinde sivil bir aracı vurdu. Drone saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölenler arasında Hizbullah komutanı Abbas el Dabs’ın da bulunduğu iddia edildi.

    Öte yandan ABD Ortadoğu'da 3 askerinin ölümünden sorumlu tutuğu İran'a karşı Suriye ve Irak'ta saldırılar düzenlemeye başladı. Dün Bağdat'ta düzenlenen drone saldırısında aralarında Kataib Hizbullah komutanınında olduğu 3 kişi öldü.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    OrtadoğuİranHizbullah
    Haberler > Dünya > Ortadoğu'da yine drone saldırısı! Bu kez İsrail, Hizbullah komutanı öldürüldü
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