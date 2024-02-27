Pakistan'da ilk kez bir kadın eyalet başbakanı seçildi

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 27 Şubat 2024 08:44 - Güncelleme: 27 Şubat 2024 08:59 - Güncelleme:

Pakistan, Haber

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Pakistan'da eski Başbakan Navaz Şerif'in kızı Meryem Navaz, Pencap eyaleti meclisinde yapılan oylamayı önde tamamladı. Böylece ülkede ilk kez bir kadın, eyalet başbakanı seçildi.