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    Pakistan'da ilk kez bir kadın eyalet başbakanı seçildi

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Pakistan&#039;da ilk kez bir kadın eyalet başbakanı seçildi
    Pakistan, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Pakistan'da eski Başbakan Navaz Şerif'in kızı Meryem Navaz, Pencap eyaleti meclisinde yapılan oylamayı önde tamamladı. Böylece ülkede ilk kez bir kadın, eyalet başbakanı seçildi.

    Pencap Meclisi üyeleri, eyalet başbakanını belirlemek için düzenlenen seçimde oy kullandı.

    371 KİŞİDEN 220'SİNİN OYUNU ALDI

    Tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketinin (PTI) adayı Rana Aftab'ın protesto ettiği seçimde, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Genel Başkan Yardımcısı ve eski Başbakan Şerif'in kızı Meryem Navaz, 371 sandalyeli Pencap Meclisi'nde 220 üyenin oyunu aldı.

    Çoğunluğun onayladığı Navaz, ülke tarihinin ilk kadın eyalet başbakanı seçildi.

    Pakistan'da ilk kez bir kadın eyalet başbakanı seçildi - 1. Resim

    NE OLMUŞTU?

    Pakistan Seçim Komisyonu, 8 Şubat'ta düzenlenen Ulusal Meclis ve eyalet meclislerinin seçim sonuçlarını 11 Şubat'ta açıklamıştı. Resmi sonuçlara göre, seçimlerde, tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi PTI destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Şerif’in liderliğini yaptığı PML-N ikinci sırada yer aldı. PTI, hile yapıldığı gerekçesiyle 8 Şubat seçimlerinin sonuçlarını ülke genelinde protesto ediyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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