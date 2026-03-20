İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’nin İran’a yönelik saldırıları ve Ali Hamaney’in hedef alınmasının küresel hukuk düzenini tehdit ettiğini belirterek, uluslararası topluma “krize karşı durma” çağrısı yaptı.

Pezeşkiyan, ABD'nin saldırıları ve Ali Hamaney'in hedef alınmasının küresel hukuk düzenini yıkacak yeni bir süreç olduğunu, bunun önü alınmazsa birçoklarına zarar verebileceğini belirtti.

Pezeşkiyan, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten açıklama dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İsrail rejiminin doğasının devlet terörizmine dayandığını" ifade eden Pezeşkiyan, ABD'nin İran’a yönelik saldırganlığı ve ülke lideri Ali Hamaney'in suikasta uğramasının uluslararası anlaşmazlıklarda küresel hukuk düzenini yıkacak yeni bir süreç olduğunu vurguladı.

"BU ATEŞİN ALEVİ BİRÇOKLARINI YAKACAK"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Dünya bu krize karşı kararlı bir şekilde durmazsa, bu ateşin alevi birçoklarını da yakacaktır." ifadelerini kullandı.

