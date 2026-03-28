Fransa'da bir polis köpeğinin 19 yaşındaki genci boynundan ısırması sonrası, Lyon ve çevresinde gençler sokaklara döküldü. Çıkan olaylarda 12 kişi gözaltına alındı.

Fransa'nın Rillieux-La-Pape kentinde bir polis köpeği, 19 yaşındaki genci 21 Mart'ta boynundan ısırmış, ağır yaralanan gence 8 günlük iş göremezlik raporu verilmişti. Genç, öldürmeye teşebbüs ve kasti şiddet gerekçesiyle 24 Mart'ta Lyon Savcılığına şikayet dilekçesi sunmuştu.

GENÇLER SOKAĞA İNDİ

Yerel basındaki haberlere göre, 19 yaşındaki gencin köpek tarafından boynundan ısırılmasına tepki olarak Lyon ve çevre kentlerinde gençler dün akşam sokağa indi.

Lyon'a yakın Rillieux-La-Pape'te çöp kovalarından kurulan 2 ayrı barikat ateşe verilirken; bir grup, güvenlik güçlerine taş ve bazı cisimler fırlattı. Polis ise eylemcileri dağıtmak için biber gazıyla müdahale ederken, kentte çıkan olaylar sırasında bir araba ve bazı kamu malları tahrip edildi.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Lyon dahil başka çevre kentlerde de çöp kovaları ve kamu malları ateşe verilirken, olaylar sırasında 12 kişi gözaltına alındı.

