Putin İkinci Dünya Savaşı'na işaret etti: Trump'ın gelişiyle her şey değişti

Alaska'da ABD Başkanı Trump ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Putin, Trump'ın göreve gelişiyle tünelin sonundaki ışığın birleştiğini söyledi.

Donald Trump ve Vladimir Putin’in Alaska’daki tarihi zirvesinin yankıları sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Trump ile görüşmesine ilişkin yeni açıklamalar geldi. Putin, ABD ile atılan ilk adımların, ilişkilerin tekrar kurulmasında başlangıç olabileceğini belirterek, "tünelin sonundaki ışığın belirginleştiğini düşünüyorum." dedi.

İYİ İLİŞKİLERİN SADECE BAŞLANGICI

Putin, Rusya'nın Nijniy Novgorod bölgesindeki kapalı şehir olarak bilinen Sarov'daki Rusya Federal Nükleer Merkezi'nde konuştu.

Trump ile Alaska eyaletinde verimli bir toplantı yaptıklarını anlatan Putin, "Bakanlıklarımız ve şirketlerimiz düzeyinde temaslar devam ediyor. Atılan ilk adımların, ilişkilerimizin tam anlamıyla iyileşmesinin sadece başlangıcı olduğuna inanıyorum." dedi.

TRUMP'IN GELİŞİYLE HER ŞEY DEĞİŞTİ

İlişkilerdeki seyrin, Batılı ülkelere bağlı olduğuna işaret eden Putin, "ABD ile ilişkilerimize gelince, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra son derece düşük bir seviyedeler. Ancak Trump'ın göreve gelişiyle tünelin sonundaki ışığın belirginleştiğini düşünüyorum." dedi.

SAVAŞI BİZ BAŞLATMADIK

Putin, Ukrayna'daki savaşı başlatanın Rusya olmadığını, savaşın Donbas bölgesine yönelik saldırılarla başladığını söyledi. Putin, "Batı’da propaganda yapılıyor, Rusya’nın 'savaş' başlattığı söyleniyor. Oysa savaş, 2014’te Donbass halkına karşı başladı." dedi.

Rusya'nın savunma kabiliyetiyle ilgili konuların önemli oranda ülkenin kuzeyindeki sularla bağlantı olduğunun altını çizen Putin, Rus denizaltılarının söz konusu bölgelerde radardan kaybolarak gezebilmesini "stratejik avantaj" olarak nitelendirdi.

Putin, ABD ile Alaska ve Arktik bölgesinde işbirliği olanaklarını değerlendirdiklerini de dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

