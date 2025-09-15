Rakka’da YPG’nin gizli tünelleri ortaya çıktı: Türkiye’ye doğru kazılıyor!

DIŞ HABERLER—Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Rakka, Halep ve Deyrizor illerinde; Fırat Nehri boyunca, Şam yönetimiyle temas hatlarında ve işgal ettiği bölgelerde Suriye-Türkiye sınırı boyunca yeni ikmal hatları kuruyor.

Örgüt, yeraltına inşa ettiği tünel ağlarıyla hem askeri operasyonlara karşı savunma hattı oluşturmayı hem de uzun süreli çatışmalara hazırlık yapmayı amaçlıyor.

Turkiyegazetesi.com.tr, sahadaki gelişmeleri doğrudan aktaran gazeteci Hemmam İsa el-Şeyh ile görüştü.

El-Şeyh, SDG tarafından Rakka’da başlatılan geniş çaplı tünel kazı faaliyetlerinin ayrıntılarını paylaştı.

ŞEHRİN DÖRT BÖLGESİNDE YOĞUN KAZI

Son günlerde Rakka’nın farklı noktalarında ağır iş makineleri aralıksız çalışıyor.

Al-Mashlab Mahallesi’nde Haziran ayı sonlarından beri süren kazılar gece boyu yoğun nakliye hareketleriyle devam ediyor. Şehrin doğusundaki sanayi bölgesinde terk edilmiş binaları birbirine bağlayan tünel ağları ortaya çıkarken, Al-Quwatli Caddesi’nde bulunan SDG Kamu Güvenliği karargâhı bodrum katlara uzanan yeraltı geçitleriyle desteklenmiş durumda.

17. Tümen bölgesinde ise silah depolamaya ya da komuta merkezi olarak kullanılmaya uygun derin kazılar göze çarpıyor.

YERALTINDA SAVUNMA HATTI KURULUYOR

El-Şeyh’in aktardığına göre, bu kazıların ana hedefi Rakka’daki varlığını korumaya çalışan SDG’nin ani bir askeri harekat karşısında direnebilmesini sağlayacak yeraltı savunma hattı kurmak.

İsa el-Şeyh’in aktardığına göre, örgüt bu hazırlıklarla şehir içi çatışmalarda üstünlük sağlamanın peşinde.

PKK/KCK elebaşı Murat Karayılan’ın “Tünellerimiz kalelerimizdir” stratejisini benimsemesinin ardından, örgütün Suriye’deki uzantısı PKK/YPG-SDG, 2019’da Deyrizor’un Bağuz ilçesinde DEAŞ’la yaşanan çatışmaların ardından işgal ettiği bölgelerde de tünel kazılarına başlamıştı.

Turkiyegazetesi.com.tr’nin ulaştığı özel bilgilere göre,Rakka'da YPG’nin yeraltı kazı faaliyetleri Türkiye sınırına doğru hızla ilerliyor.

RAKKA VE FIRAT BOYUNCA AĞ KURULDU

Örgüt, Fırat Nehri’nin doğusundaki büyük yerleşim alanlarını birbirine bağlayan tünel ağlarıyla hem askeri operasyonlara karşı korunmayı hem de uzun süreli direniş gücü elde etmeyi amaçlıyor. Son dönemde ise Rakka’nın Tabka ilçesi, Halep’in Tişrin Barajı, Fırat Nehri yatağı ve Haseke çevresinde mayınlı ve kullanılamaz hale getirilmiş sahte mevzi tüneller kazılıyor.

HASEKE'DE ÜRETİM TESİSİ

PKK/YPG’nin, ABD güçlerinin en büyük üslerinden birinin bulunduğu Haseke’nin Rumeylan ilçesinde, RPG tipi tanksavar silahlara dayanıklı betonarme tünel üretim tesisi kurduğu da ortaya çıktı.

ÜÇ KATEGORİDE TÜNEL Örgütün tünelleri üç ana kategoride toplanıyor: Personel geçişi için kullanılanlar, Araç geçişine uygun genişlikte olanlar, Barınma, hayat alanı ve komuta merkezi işlevi görenler.

RAKKA'DA HALK İÇİN BÜYÜK TEHDİT

Fırat Nehri’ne yakın konumu nedeniyle yumuşak toprak katmanlarının bulunduğu Rakka’da kazılan tüneller, hem şehir altyapısını hem de halkın güvenliğini riske atıyor. Yer altı su seviyesinin yüksek olduğu Tabka ve Safsafe ilçelerinde açılan hatlar, yüzeydeki yapılar için ciddi tehlike oluşturuyor.

HASTANELERİN VE OKULLARIN ALTINA UZANAN AĞ

Yerel kaynaklar, tünellerin geniş bir yer altı hattı oluşturduğunu aktararak şunları söyledi:

“Bu tüneller, hastaneler, okullar ve diğer kamu binalarının altından geçiyor. Birçok tünelin birbirine bağlı olması, muhtemel bir çökme durumunda geniş alanların etkilenmesine yol açabilir.”