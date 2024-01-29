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    • Rehine takasında yeni iddia! İsrail 'tamam' dedi, Hamas'tan cevap bekleniyor

    Arap basını, İsrail'in kendisine sunulan 'esir takası' teklifini kabul ettiğini, Hamas kanadından ise cevap beklendiğini aktardı. Taraflar öneriyi kabul ederse Hamas elindeki rehinelerin tamamının serbest bırakacak, İsrail ise bölgeye yönelik saldırılarına aşamalı olarak ara verecek.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Rehine takasında yeni iddia! İsrail &#039;tamam&#039; dedi, Hamas&#039;tan cevap bekleniyor
    İsrail, Hamas, Ateşkes, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail ile Hamas arasındaki savaş, 7 Ekim'den bu yana şiddetini artırarak devam ediyor. Bu süreçte iki taraf arasında 24 Kasım 2023'te başlayan ve bir hafta süren 'insani ara'da rehine takası yapıldı. Takasta 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılırken, Hamas'ın elinde hala 136 İsrailli esir bulunduğu belirtildi.

    İnsani aranın üzerinden yaklaşık iki ay geçerken, arabulucu ülkeler yeni bir ateşkes için devrede. Son iddia ise Arap basınından geldi.

    'İSRAİL TAKAS ÖNERİSİNİ KABUL ETTİ' İDDİASI

    'Sky News Arabia' haber sitesine göre; Fransa'nın başkenti Paris'te dün İsrail, ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerin katıldığı bir görüşmede 'rehine takası' ele alındı. Haberde, İsrail'in aracı ülkelerin rehine takası için önerdiği mutabakatı kabul ettiği ileri sürüldü. Önerinin Hamas'a da iletildiği ve cevap beklendiği aktarıldı.

    İddiaya göre; taraflar öneriyi kabul ederse Hamas elindeki esirlerin tamamının serbest bırakacak, İsrail ise bölgeye yönelik saldırılarına aşamalı olarak ara verecek.

    SALDIRILARA 2-4 AY ARA VERİLEBİLİR

    Mutabakat sağlanırsa İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ne kadar ara vereceğine ilişkin detay verilmedi. Daha önce İsrail ve uluslararası basında çıkan haberlerde ise bu sürenin 2 ila 4 ay arası olabileceği belirtilmişti.

    Haberde, tarafların mutabakatı kabul etmesi halinde İsrail'in Gazze'ye daha fazla insani yardımın girişine izin vereceği de kaydedildi.

    TARAFLARDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

    Tel Aviv yönetimi ve Hamas, yeni iddialara dair henüz açıklamada bulunmadı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailHamasAteşkes
    Haberler > Dünya > Rehine takasında yeni iddia! İsrail 'tamam' dedi, Hamas'tan cevap bekleniyor
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