Remal siklonu iki ülkeyi vurdu! Can kaybı 55'e ulaştı
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Hindistan ve Bangladeş'te etkili olan Remal siklonunun getirdiği tropik fırtınalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi.
SAYI 55'E YÜKSELDİ
Hindistan'ın Mizoram eyaleti yetkilileri, tropik fırtına nedeniyle toplam 40 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yetkililer, Hindistan'da fırtına nedeniyle evlerin ve altyapının da hasar aldığını belirtti.
Bangladeş'te ise ülke genelinde etkili olan siklon nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiği belirtildi.
Böylece Remal siklon fırtınası nedeniyle 2 ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi.
BANGLADEŞ'TE 800 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Özellikle Bangladeş kıyılarında ve Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan Remal siklonu, sağanak yağışı ve şiddetli rüzgarları beraberindegetiriyor.
Fırtına nedeniyle Bangladeş'te 800 bini aşkın kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti. Hindistan'da ise fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu çöken taş ocağında dün 15 işçinin öldüğü açıklanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı