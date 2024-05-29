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Remal siklonu iki ülkeyi vurdu! Can kaybı 55'e ulaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Remal siklonu iki ülkeyi vurdu! Can kaybı 55&#039;e ulaştı
Kasırga, Hindistan, Bangladeş, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hindistan ve Bangladeş'te etkili olan Remal siklonunun getirdiği tropik fırtınalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi.

Yılın ilk büyük kasırgası olan 'Remal' Hindistan ve Bangladeş'i vurdu. İki ülkede Remal siklonunun neden olduğu doğa olaylarından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

SAYI 55'E YÜKSELDİ

Hindistan'ın Mizoram eyaleti yetkilileri, tropik fırtına nedeniyle toplam 40 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yetkililer, Hindistan'da fırtına nedeniyle evlerin ve altyapının da hasar aldığını belirtti.

Bangladeş'te ise ülke genelinde etkili olan siklon nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiği belirtildi.

Böylece Remal siklon fırtınası nedeniyle 2 ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi.

Remal siklonu iki ülkeyi vurdu! Can kaybı 55'e ulaştı - 1. Resim

BANGLADEŞ'TE 800 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Özellikle Bangladeş kıyılarında ve Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan Remal siklonu, sağanak yağışı ve şiddetli rüzgarları beraberindegetiriyor.

Fırtına nedeniyle Bangladeş'te 800 bini aşkın kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti. Hindistan'da ise fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu çöken taş ocağında dün 15 işçinin öldüğü açıklanmıştı.

Remal siklonu iki ülkeyi vurdu! Can kaybı 55'e ulaştı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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