Remal siklonu iki ülkeyi vurdu! Can kaybı 55'e ulaştı

SAYI 55'E YÜKSELDİ Hindistan'ın Mizoram eyaleti yetkilileri, tropik fırtına nedeniyle toplam 40 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yetkililer, Hindistan'da fırtına nedeniyle evlerin ve altyapının da hasar aldığını belirtti. Bangladeş'te ise ülke genelinde etkili olan siklon nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiği belirtildi. Böylece Remal siklon fırtınası nedeniyle 2 ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi. BANGLADEŞ'TE 800 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ Özellikle Bangladeş kıyılarında ve Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan Remal siklonu, sağanak yağışı ve şiddetli rüzgarları beraberindegetiriyor. Fırtına nedeniyle Bangladeş'te 800 bini aşkın kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti. Hindistan'da ise fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu çöken taş ocağında dün 15 işçinin öldüğü açıklanmıştı. İlgili Haberler Hindistan ve Bangladeş’i Remal Tropikal Kasırgası vurdu: 16 ölü Hindistan'da taş ocağı faciası! 15 işçi öldü, kayıplar aranıyor

Yılın ilk büyük kasırgası olanHindistan ve Bangladeş'i vurdu. İki ülkede Remal siklonunun neden olduğu doğa olaylarından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.