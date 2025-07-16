Rus anne ve iki kızı Hint mağarasında yaşarken bulundu!

Seyahat belgelerinin süresinin dolmasının üstünden yıllar geçtikten sonra Rus olduğu belirlenen Nina Kutina ve iki küçük kızı, Güney Hindistan ormanlarının derinliklerindeki bir mağarada yaşarken bulundu. Yıllardır mağarada çocuklarıyla yaşayan kadın yetkilileri şaşkına çevirdi.

Yerel polis şefi M. Narayana'nın ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 40 yaşındaki Nina Kutina ve 6 ile 4 yaşlarındaki kızları, 9 Temmuz'da müfettişlerin güney Karnataka eyaletinin kıyısındaki heyelan riski taşıyan turistik bölge olan Ramatirtha Tepesi'nde devriye gezerken bulundu.

VİZESİ 8 YIL ÖNCE DOLMUŞ

Polis, annenin yıllardır mağarada yaşadığını ve vizesinin ise 8 yıl önce dolduğunu söyledi. Nina Kutina, Hindistan'ın ANI haber ajansına verdiği röportajda kızlarıyla birlikte bağımsız yaşama kararını savundu ve şelalelerde yüzerek, resim yaparak ve çömlek yaparak geçirdiği zamanlarını anlattı.

"KIZLARIMI ORMANDA ÖLMELERİ İÇİN GETİRMEDİM"

Kutina, arabada kızlarının yanında otururken ANI'ye İngilizce olarak verdiği röportajda "Doğada, ormanda kalma konusunda büyük bir deneyimimiz var. Ölmüyorduk. Kızlarımı ormanda ölmeleri için getirmedim" ifadelerini kullandı.

DÖRT ÜLKEDE YAŞADILAR

Kutina, vizelerinin "kısa bir süre önce" bittiğini ve ailesinin 2017'de Hindistan'a gitmeden önce dört ülkede yaşadığını söyledi. Polis, kayıtlara göre kadının Nisan 2017'de sona eren bir ticari vizeyle Goa'ya geldiğini ve Eylül 2018'de ülkeyi terk ederek Nepal'e gittiğini, ardından Hindistan'a döndüğünü belirtti.

BİR ÇOCUĞU GOA'DA ÖLMÜŞ

Kutina'nın "kendisi ve çocuklarının pasaportu ve vizesi hakkında doğru bilgileri vermekte isteksiz olduğunu" ifade eden Yerel polis şefi Narayana, CNN'e yaptığı açıklamada Rus kadının çocuklarının Hindistan'da mı yoksa Rusya'da mı doğduğunu açıklamadığını ancak yetkililere Goa'da ölen bir oğlu olduğunu söylediğini belirtti.

"PROSEDÜRLERE UYMAK ZORUNDAYIZ"

"Doğayı sevdiği için ayrılmak istemiyor, ancak prosedürlere uymak zorundayız" diyen Narayana, Kutina'nın 2017'den beri yerel yetkililerin bilgisi olmadan Hindistan'da kalmayı başarmış olmasının bir güvenlik endişesi olduğunu da sözlerine ekledi.

RUSYA'YA GERİ GÖNDERİLECEKLER

Mağaralara girmenin tehlikeli ve iki çocukla orada bir hafta veya daha fazla yaşamanın şaşırtıcı olduğunu vurgulayan Narayana, yetkililerin pasaportu olmayan Kutina ve çocuklarını Rusya'ya geri göndermek için adımlar attığını bildirdi. Çocuklar ise şimdilik Hindistan'da yasa dışı olarak bulunan yabancılar için özel olarak kurulmuş yakındaki bir gözaltı merkezine nakledildi.