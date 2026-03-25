İtalya'da Başbakan Meloni'nin referandum yenilgisinin ardından istifasını istediği Turizm Bakanı Daniela Santanche, bugün görevi bıraktığını bildirdi. Böylece referandum sonrası istifa edenlerin sayısı 3'e yükseldi.

İtalya’da 22-23 Mart’ta yapılan yargı reformu referandumunda yenilgi alan Başbakan Giorgia Meloni'nin hükümetinde büyük sarsıntı var.

Başbakan Meloni'nin 'referandumu kaybettiren unsurlar' arasında gördüğü Adalet Bakan Yardımcısı Andrea Delmastro ve Adalet Bakanı Özel Kalem Müdürü Giusi Bartolozzi dün akşam istifa etti. Başbakanlık açıklamasıyla bu iki isim gibi görevini bırakmaya çağrılan Turizm Bakanı Daniela Santanche de kendisinden beklenen adımı yaklaşık 24 saat sonra attı.

İSTİFA SAYISI 3'E ÇIKTI

Kendisine ait yayıncılık şirketi üzerinden 2020-2021 döneminde yolsuzluk ve dolandırıcılık suçlamalarıyla soruşturulan Santanche, Başbakan Meloni’ye yazdığı mektupla istifasını açıkladı. Mektubunda, “Bakanlık görevimi elimden gelenin en iyisini yaparak yürüttüğüme inanıyorum. Senden gelen talebe itaat ediyorum” ifadelerini kullandı.

Santanche ayrıca adli sicilinin temiz olduğunu ve görevini böyle sonuçlandırdığı için biraz burukluk hissettiğini belirtti.

SORULARA CEVAP VERMEMİŞTİ

Başbakanlık ve parti kaynaklarının istifa için yoğun baskısına rağmen Santanche, sabah saatlerinde bakanlığa normal şekilde gelmiş ve istifa sorularına cevap vermemişti.

Santanche’nin istifası, parlamentonun alt kanadında muhalefet milletvekilleri tarafından alkışlarla karşılandı. Bu gelişme, Meloni hükümetinde referandum yenilgisinin ardından istifa eden bakan sayısını üçe çıkardı.

İLK CİDDİ YENİLGİ

Meloni hükümeti, yargı sistemini yeniden yapılandırmayı öngören reformla hakim ve savcıların atama ve disiplin süreçlerini denetleyen konseyin yapısını değiştirmeyi planlamıştı. Referandumda seçmenlerin yüzde 53,7’si “hayır” oyu kullanarak reformu reddetti. Bu sonuç, Meloni ve hükümeti için üç yıldır süren iktidarında ilk ciddi yenilgi olarak değerlendirildi.

