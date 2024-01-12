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    Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan silah fabrikasına talimat

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bir roket üretim fabrikasının ziyaretinde gerçekleştirdiği toplantıda, fabrika yöneticilerine 'yüksek hassasiyetli' mühimmatın üretimini artırma ve modernleştirme talimatı verdi.

    Rusya Savunma Bakanı Şoygu&#039;dan silah fabrikasına talimat
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinde yüksek hassasiyetli mühimmatın üretimini arttırma ve bunları modernleştirme talimatı verdi.

    Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şoygu, Moskova bölgesinde savunma alanında faaliyet gösteren ve devlet siparişlerini yerine getiren "Taktik Füze Silahları" fabrikasını ziyaret etti.

    Fabrikada yüksek hassasiyetli silah üretim sürecini denetleyen Şoygu'ya, söz konusu silahla ilgili sürece dair bilgi verildi.

    Şoygu, işletme yöneticileriyle yaptığı toplantıda, ülkesinde yüksek hassasiyetli mühimmatın üretimini arttırma ve bunları modernleştirme talimatı verdi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yıl ülkesinde savunma alanındaki devletin siparişlerini yerine getirmeyen işletmelere kayyum atanmasına izin veren kararname imzalamıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    RusyaŞoygu
    Haberler > Dünya > Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan silah fabrikasına talimat
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