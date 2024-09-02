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Rusya, Ukrayna'ya füze yağdırdı!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rusya, Ukrayna&#039;ya füze yağdırdı!

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ederken, Rusya, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 23 insansız hava aracı ve 35 füzeyle saldırdığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun ülkesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu.

Gece ve sabaha karşı başta başkent Kiev olmak üzere çeşitli bölgelere hava saldırılarının yapıldığını aktaran Zelenskiy, "Rusya Ukrayna'ya gece boyunca balistik füzeler de dahil olmak üzere toplam 35 füze ve 23 İHA fırlattı." ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY: İBADETHANELERİ HEDEF ALIYOR

Zelenskiy, tüm dünyayı Rus saldırılarına karşı durmaya davet etti.

Kiev'e düzenlenen saldırılarda Kırım Özerk Cumhuriyeti Müslümanları Dini İdaresine ait cami ve İslam Kültür Merkezi'nin de zarar gördüğünü bildiren Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'daki ibadethaneleri de hedef aldığını savundu.

Zelenskiy, "Rusya'nın manevi veya insani değerlere ve hiçbir dine veya inanca saygısı yoktur. Ukrayna halkına karşı yıkım kampanyalarına devam ediyorlar, tüm topluluklarımızı ve hatta kutsal ibadethanelerimizi yok etmeye çalışıyorlar." ifadelerine yer verdi.

Rus saldırılarının güçlü şekilde kınanması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, uluslararası toplumun sert bir eylem göstermesi gerektiğini ifade etti.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'e düzenlenen saldırılarda 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

"6'SI ÇOCUK 18 KİŞİ YARALANDI"

Öte yandan, Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'nın Sumi kentine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, saldırıda Sumi'deki bir Çocuk Sosyal ve Psikolojik Rehabilitasyon Merkezi ile Çocuk Evi'nin yanı sıra 6 apartmanın da hedef alındığı bilgisi verilerek, "İlk bilgilere göre 6'sı çocuk olmak üzere 18 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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