Putin ve Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr.'ın görüşmesinin ardından önemli bir gelişme yaşandı. Rusya, aylardır tutuklu olan 24 Filipinlinin serbest bırakıldığını açıkladı, yarın ülkelerine gönderilecekler.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.'ın yaptığı görüşmenin ardından Rusya'nın aylardır tutuklu bulunan 24 Filipinliyi serbest bıraktığı açıklandı.

Rusya'dan dikkat çeken adım! 24 tutuklu serbest bırakıldı, ülkelerine gönderilecek

Filipinler Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da 17-18 Haziran'da Rusya-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesi kapsamında Putin ve Marcos Jr.'ın bir araya geldiği anımsatıldı.

Rusya'dan dikkat çeken adım! 24 tutuklu serbest bırakıldı, ülkelerine gönderilecek

TUTUKLU FİLİPİNLİLER SERBEST KALDI

Söz konusu görüşmede Marcos Jr.'ın Rusya'da tutuklu bulunan Filipinliler hakkında endişelerini dile getirdiğinin aktarıldığı açıklamada, Rusya'nın tutuklu Filipinlilerden bir bölümünü serbest bıraktığı kaydedildi.

Açıklamada, serbest bırakılan 24 kişiyi taşıyan 2 uçağın pazar sabahı erken saatlerde Filipinler'e ulaşmasının beklendiği vurgulandı.

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