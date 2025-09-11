Sahte hemşire skandalı! Perukla onlarca başvuru yaptı: Yakayı böyle ele verdi

İlginç olay, ABD’nin Florida eyaletinde yaşandı. Ev arkadaşının kimliğini çalan 55 yaşındaki Joseph Thomas Kinney, hemşirelik ilanı için başvurduğu bir hastanede yakalanarak tutuklandı.

PERUKLA GİTTİ, YAŞINI YANLIŞ SÖYLEDİ

Yetkililer, Kinney’in Ridgecrest Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki görüşmesine peruk ve makyajla gitmesinden şüphelenirken, adamın mülakat sırasında kimliğinde yazılı olandan farklı bir yaş söylemesi de dikkatlerden kaçmadı.

New York Post'un haberine göre bunun üzerine sağlık merkezindeki yetkililer, polisle iletişime geçti. İhbar üzerine harekete geçen polisler ise adamı yakalamaya yönelik bir plan yaparak harekete geçti.

''NE YAPTIM Kİ?''

Adamın DeLand kentinde başka bir pozisyona başvuracağını öğrenen polis, işe alım koordinatörü olarak hazırlanarak görüşmeye girdi. Kısa süre içinde tutuklanan Kinney, şaşırarak polise ''Ne yaptım ki?'' sorusunu yöneltti.

DİPLOMASI İPTAL EDİLMİŞ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, sahte kimlik kullanarak iş başvurularında bulunan adamın hemşirelik diploması olduğu ancak 2022 yılında iptal edildiği ortaya çıktı. Kinney'nin işvereninden uyuşturucu çalma, uyuşturucu etkisi altında araç kullanma ve sahte bilgi verme gibi tekrarlanan ihlaller nedeniyle birçok kez disiplin cezası aldığı tespit edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.