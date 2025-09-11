Savaştan kaçıp ABD’ye sığınmıştı! Trump, ''Başka seçenek yok'' diyerek idam istedi

Ülkesindeki savaştan kaçarak Amerika’ya sığınan 23 yaşındaki Ukraynalı Iryna Zarutska, Kuzey Carolina’da tren yolculuğu sırasında vahşice bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, 22 Ağustos'ta Ukraynalı göçmen Zarutska hakkında paylaşım yaptı.

''ÖLÜM CEZASI VERİLMELİ''

Zarutska'nın ABD'ye "güvenlik ve barış" arayışıyla geldiğine dikkati çeken Trump, "Ukrayna'dan ABD'ye barış ve güvenlik arayışıyla gelen güzel, genç kadını vahşice öldüren hayvan, '(şüphesiz ki) çabuk' bir yargılamaya tabi tutulmalı ve (ona) sadece ölüm cezası verilmelidir." ifadelerini kullandı. Trump, söz konusu cezadan başka bir seçeneğin olmadığını vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'daki savaştan kaçarak ABD'ye göçmen olarak gelen Iryna Zarutska, 22 Ağustos'ta North Carolina'nın Charlotte kentinde bir trende seyahat ederken Decarlos Brown adlı siyahi bir ABD'li tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Daha önce 14 ağır suç kaydı olduğu belirtilen Brown'ın birinci derece cinayetten yargılanacağı açıklanmıştı.

Zarutska'nın öldürülmesine ilişkin video kaydı dün ABD kamuoyuna yansımış ve söz konusu görüntüler büyük tepki çekmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Zarutska'nın ailesine başsağlığı dilerken bu tür suçluların hapisten çıkmaması gerektiğini dile getirmişti.