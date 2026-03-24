Katar'da 'güvenlik endişeleri' nedeniyle uygulanan uzaktan çalışma sona erdi. Yaklaşık 3 haftalık aranın ardından kamu kurumları yeniden yüz yüze mesaiye geçti.

Başkent Doha’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, yapılan güvenlik değerlendirmelerinin ardından kamu kurumlarında normal çalışma düzenine dönüldüğünü açıkladı.

"SÜRESİZ DURDURMA MÜMKÜN DEĞİL"

Ensari, ülkede son günlerde herhangi bir saldırı yaşanmadığını belirterek, “Hayatın süresiz şekilde durdurulması mümkün değil” dedi ve olası tehditlere karşı hazırlıkların sürdüğünü, acil durum planlarının devrede olduğunu vurguladı.

Katar Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği de yaptığı açıklamada, 24 Mart 2026 itibarıyla tüm kamu kurumlarında yüz yüze çalışma sistemine geçildiğini duyurdu.

GERİLİM SONRASI BAŞLATILMIŞTI

Söz konusu karar, bölgede tırmanan gerilimlerin ardından alınmıştı.

İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar ve ABD’nin bölgedeki askeri varlığına yönelik tehditler sonrası Katar yönetimi, 28 Şubat’ta kamu kurumlarında uzaktan çalışma modeline geçmişti.

8 Mart’ta alınan ek kararla bu uygulama esnetilmiş, uzaktan çalışmanın kurum bazında yüzde 70’i aşmaması kararlaştırılmış ve özellikle anneler ile belirli gruplara öncelik tanınmıştı.

