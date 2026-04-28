Kuzey Kore’nin Rusya’ya gönderdiği askerlerle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Açılan bir müzedeki veriler üzerinden yapılan analizler, binlerce askerin hayatını kaybetmiş olabileceğini gösteriyor.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin çarpıcı bir iddia uluslararası kamuoyunda gündem oldu. Kyodo Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Kuzey Kore’nin Rusya’ya gönderdiği askerlerin kayıplarına dair dikkat çeken veriler ortaya çıktı.

2.300 ASKER HAYATINI KAYBETMİŞ OLABİLİR

Kuzey Kore’de hafta sonu açılışı yapılan “Yurt Dışı Askeri Harekatlarda Gösterilen Kahramanlıkları Anma Müzesi”nde yer alan mezar taşları üzerinden yapılan incelemelerde, Ukrayna’ya karşı savaşmak üzere gönderilen yaklaşık 2 bin 300 Kuzey Koreli askerin hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirildi.

Müzede sergilenen mezar taşlarındaki isim ve tarihlerin analiz edilmesiyle ulaşılan bu tahmin, savaşın uluslararası boyutuna dair yeni bir tartışma başlattı. Üç katlı müzede ayrıca hayatını kaybeden askerlere ait eşyalar ile savaş bölgelerinden getirilen askeri teçhizatların da sergilendiği belirtildi.

RUSYA'DAN DA ÜST DÜZEY İSİMLER YER ALDI

Müzenin açılışı 26 Nisan’da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un katılımıyla gerçekleştirilirken, Rusya’dan da üst düzey isimler törende yer aldı. Açılışa Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin ve Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov da katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise açılış dolayısıyla gönderdiği mesajda, hayatını kaybeden Kuzey Koreli askerlerin “fedakarlıklarının unutulmayacağını” ifade etti.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Öte yandan Moskova ile Pyongyang arasında 2024 yılında imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle iki ülke arasındaki askeri iş birliği daha da güçlenmişti. Söz konusu anlaşma, taraflardan birine yönelik saldırı durumunda karşılıklı askeri desteği de içeriyor.

Daha önce Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi de Ukrayna’daki savaşta yaklaşık 2 bin Kuzey Koreli askerin hayatını kaybettiğini öne sürmüştü. Ancak Pyongyang yönetimi, bugüne kadar savaşta görev alan asker sayısı ve kayıplara ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası