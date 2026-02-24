Sosyal medyada "Lounge Guru" adıyla bilinen seyahat fenomeni Antoine, Singapore Havayolları'nın 'birinci sınıf süitinde' uçmak için yaklaşık 14 bin doları (yaklaşık 613 bin TL) gözden çıkardı. Sürgülü kapısıyla tam mahremiyet sunan özel süit, lüks nevresimlerle hazırlanmış yatağı, gelişmiş koltuk kontrol sistemi, dev dokunmatik ekranları, tasarım banyo alanı ve üst düzey yiyecek-içecek servisiyle adeta gökyüzünde beş yıldızlı otel konforu sundu. Özel yataktan uçak içi ekipmanlara kadar her detayı paylaşılan bu deneyim, sosyal medyada 10 milyondan fazla izlenirken, binlerce yorum da aldı.

Dubai’de yaşayan seyahat içerik üreticisi Antoine, lüks hava yolculuğunda eşi benzeri görülmemiş bir deneyime imza attı. Sosyal medyada “Lounge Guru” adıyla tanınan fenomen, Singapore Airlines’ın Airbus A380 tipi uçağındaki ultra lüks Birinci Sınıf Süiti’nde uçmak için 13 bin 980 dolar (yaklaşık 613 bin TL) ödedi. YouTube’da 10 milyondan fazla izlenen videosunda bu deneyimi “lüks hava yolculuğunda yeni bir küresel ölçüt” olarak nitelendiren Antoine, uçuşun detaylarını takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: YouTube: Lounge Guru

Ocak ayında gerçekleşen uçuşun rotasını açıklamayan fenomen, satın aldığı biletin, süitin sunduğu tüm ayrıcalıkları kapsadığını belirtti. Yaklaşık 50 metrekarelik özel alanı “ferah, özenle tasarlanmış ve son derece sessiz” sözleriyle anlatan Antoine, uçağa adım attıktan sonra sürgülü kapısıyla oldukça mahrem bir alan sunan süitine geçti.

Koltuktan ziyade özel bir odayı andıran süitte yolcuya yumuşak pijamalar, üst segment bir cilt bakım seti ve değeri yüzlerce doları bulan gürültü önleyici kulaklıklar sunuldu. Geniş saklama alanları, gelişmiş koltuk kontrol sistemi ve iki büyük dokunmatik ekran da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Kaynak: YouTube: Lounge Guru

“GÖKYÜZÜNDEKİ 5 YILDIZLI SPA”

Uçağın banyosu ise adeta gökyüzünde bir spa deneyimi sundu. Antonie, banyo için, “38 bin feet yüksekte beş yıldızlı spa gibi” yorumunu yaptı.

Fenomeni en çok etkileyen yer ise uyku alanı oldu. Lüks nevresimler, konforlu yastık ve yorganla hazırlanan yatak için “Bu sadece yatırılabilen bir koltuk değil, gerçek bir yatak” ifadelerini kullandı.

Kaynak: YouTube: Lounge Guru

Kabin ekibinin hizmetinden de övgüyle söz eden Antoine, deneyimi “sakin, özenli ve son derece kişisel” şeklinde tanımladı. Taleplerinin anında karşılandığını belirten fenomen, “Smoothie istedim, neredeyse hemen geldi. Menüdeki yemekler tek tek anlatıldı” dedi.

Gökyüzündeki bu ultra lüks deneyim sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. yaklaşık 14 bin dolarlık bilet fiyatı bazı kullanıcılar tarafından “akıl almaz” bulunurken, bazıları da sunulan ayrıcalıklara göndermede bulunan esprili yorumlar yaptı.

Haberle İlgili Daha Fazlası