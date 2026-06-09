Çin'de sosyal medyada 1,5 milyondan fazla takipçisi bulunan ünlü bir köpeğin çalındığı, ardından 26 dolara (yaklaşık 1200 TL) satıldığı ve aynı gün bir restoranda kesilerek müşterilere servis edildiği iddia edildi. Ülkede geniş yankı uyandıran olay, sosyal medyada da çok konuşuldu.

Çinli seyahat fenomeni Guo'nun sahibi olduğu, Douyin platformunda geniş bir takipçi kitlesine ulaşan 8 yaşındaki Border Collie cinsi Chutou'nun kaybolması, kısa sürede ülke gündemine taşındı. Guo, seyahate çıktığı sırada köpeğini ailesinin yaşadığı çiftlikte bırakmıştı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir kadın ve bir erkeğin elektrikli scooter ile çiftliğe gelerek Chutou'yu götürdüğü görüldü. Köpeğin kaybolduğunu fark eden aile, durumu hemen yetkililere bildirirken, bulunması için ödül de koydu.

Sosyal medyada 1,5 milyon takipçisi vardı! Fenomen köpeğin trajik sonu: Restorana satılıp müşterilere sunuldu

1200 TL’YE SATMIŞLAR

Seyahatten dönen Guo'nun ulaştığı şüpheliler, köpeğin sahipsiz olduğunu düşündüklerini öne sürerek hayvanı 180 yuan (yaklaşık 1200 TL) karşılığında bir tüccara sattıklarını belirtti. İddiaya göre şüphelilerden biri, köpeğin öldüğünü belirterek aileye konuyu büyütmemeleri gerektiğini söyledi.

KESEREK TÜKETMİŞLER

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, Chutou'nun bir restorana satıldığı ve burada kesilerek tüketildiği ortaya çıktı. Köpeğinin izini süren Guo, restorandaki kasapla görüşerek en azından kürkünü geri almak istedi ancak bu talebi karşılıksız kaldı.

Sosyal medyada 1,5 milyon takipçisi vardı! Fenomen köpeğin trajik sonu: Restorana satılıp müşterilere sunuldu

Sahibinin değerinin en az 10 bin dolar olduğunu belirttiği Chutou'nun ölümü, sosyal medyada büyük üzüntü ve öfkeye yol açtı. Guo, köpeğini çaldığı iddia edilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunarak uğradığı zararın tazmin edilmesini talep ediyor.

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