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Suriye Devlet Başkanı Şara'ya 'devrimin beşiği'nde yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Suriye Devlet Başkanı Şara, Dera'yı ilk kez ziyaret etti. Şara, "devrimin beşiği" olarak bilinen Dera'da yoğun ilgi gördü.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Dera'ya gerçekleştirdiği ilk ziyarette halk tarafından coşkuyla karşılandı.

ŞARA DERA'DA COŞKUYLA KARŞILANDI

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara Dera'da Hz. Ömer Camii'ni ziyaret etti. Şara camide Suriyeliler tarafından coşkuyla karşılandı.

Suriye Devlet Başkanı Şara'ya 'devrimin beşiği'nde yoğun ilgi - 1. Resim

Esad rejiminden sonra ilk kez Kurban Bayramı'nı özgürce geçiren Suriyeliler, Şara'ya yoğun ilgi gösterdi. Şara ziyareti kapsamında yerel yetkililerle de bir araya geldi.

Suriye Devlet Başkanı Şara'ya 'devrimin beşiği'nde yoğun ilgi - 2. Resim

Dera, 18 Mart 2011'de Beşar Esad yönetimine karşı ilk halk protestolarının başladığı yer olması nedeniyle "devrimin beşiği" olarak biliniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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