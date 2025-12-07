Suriye'nin başkenti Şam’da bir patlama meydana geldi.

Suriye’de gündem hareketliyken Şam’da bir patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre Four Seasons Oteli yakınında gerçekleşen patlamanın bir ses bombasından kaynaklandığı açıklandı. Yerel kaynaklar, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını aktardı.

Suriye'nin başkentinde patlama sesleri duyuldu

SDG'DEN KUTLAMA DUYURUSU

Öte yandan Suriye'de SDG ismini kullanan PKK/YPG terör örgütü 8 Aralık’ta hiçbir toplu etkinlik ve kutlama düzenlenmesine izin verilmeyeceğini duyurdu.

SURİYE'DE 8 ARALIK NEDEN MİLLİ BAYRAM OLARAK KUTLANIYOR?

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Başkente açılan Humus ilinde de rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu.

Şam'ın güneybatısında Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar, 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti. Rejim güçleri de Şam'da Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekilmişti.

Rejim karşıtı silahlı grupların başkente hakim olmaya başlamasıyla Esed rejimi, 8 Aralık sabahı kısa sürede başkentin tüm kontrolünü kaybetmişti.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

