Tatilciler, virüsle beraber dönüyor! 'Chikungunya' vakaları üç katına çıktı

Tatilciler, virüsle beraber dönüyor! 'Chikungunya' vakaları üç katına çıktı

İngiltere'de chikungunya virüsü vakaları üç katına çıktı. Tamamı yurt dışı seyahatleriyle bağlantılı olan vakalar sonrası uzmanlar, sivrisinek ısırıklarına karşı önlem alınması ve seyahat öncesi sağlık tavsiyelerinin dikkate alınması gerektiği uyarısında bulundu.

 

İlk olarak 1952 yılında Tanzanya'da tespit edilen ve 110'dan fazla ülkeye yayılan Chikungunya, son dönemde yeniden kendisini gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Çin'de sivrisinek kaynaklı 'chikungunya' virüsü tespit edilen kişi sayısının 7 bini geçtiği duyurulmuştu. Bir açıklama da İngiltere'den geldi.

GEÇEN YILA GÖRE 3 KAT ARTTI

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), 2025’in ilk 6 ayında 73 chikungunya virüsü vakası tespit edildiğini duyurdu. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre üç kat artış anlamına geliyor.

Tamamı yurt dışı seyahatleriyle bağlantılı olan vakaların çoğu Hindistan, Sri Lanka ve Morityus’tan dönen kişilerde görüldü. Virüs, İngiltere'de bulunmayan sivrisinek türleriyle bulaştığı için ülkede yayılma riski taşımıyor.

'AŞI' SEÇENEĞİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI

UKHSA, sivrisinek ısırıklarına karşı önlem alınması gerektiğini vurgularken, seyahat öncesi güncel sağlık tavsiyelerinin kontrol edilmesini ve riskli bölgelere gidecekler için aşı seçeneğinin göz önünde bulundurulmasını önerdi.

Dr. Philip Veal, “Vakaların artışı endişe verici. Korunmak için böcek kovucu kullanmak, kapalı giysiler giymek ve ilaçlı cibinlik altında uyumak önemli” ifadelerini kullandı.

ETKİSİ YILLARCA SÜREBİLİYOR

Chikungunya virüsü ateş ve eklem ağrısına neden oluyor. Ölüm riski düşük olsa da etkileri yıllarca sürebiliyor.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü’ne göre virüse karşı onaylı iki aşı bulunuyor.

