Tayland'ın Samut Sakhon eyaletinde bir inşaat vinci, yoldan geçen araçların üzerine düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Korkunç olay, Nakhon Ratchasima eyaletinde bir inşaat vincinin yolcu treninin üzerine düşerek en az 32 kişinin hayatını kaybetmesine ve 64 kişinin yaralanmasına yol açtığı kazadan yalnızca bir gün sonra meydana geldi.

Bangkok Post'a göre olay, yerel saatle sabah 9 sularında (0200 GMT) Bangkok'u güney Tayland'a bağlayan önemli bir yol olan Rama II Yolu'nda meydana geldi. Bir inşaat vinci, yoldan geçen araçların üzerine düştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

KORKUNÇ KAZADAN BİR GÜN SONRA GERÇEKLEŞTİ

Kaza, yerel medyaya göre, Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nakhon Ratchasima eyaletinde bir inşaat vincinin yolcu treninin üzerine düşmesi ve en az 32 kişinin ölümüne, 64 kişinin de yaralanmasına neden olmasının ardından bir gün sonra gerçekleşti.

Taylandda bir gün arayla ikinci vinç faciası! Ölü ve yaralılar var

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, YARALILAR VAR

Muang Samut Sakhon polis karakolunda trafik müfettişi olan Polis Teğmen Pirote Pinthip, iki kurbanın olay yerinde öldüğünün tespit edildiğini, beş kişinin ise yaralanarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Düşen vinç parçaları, bir otoyol köprüsü inşaat projesinin parçasıydı ve aşağıda seyreden iki aracın üzerine düştü. Hasarı değerlendirmek üzere olay yerine polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yetkililer, önlem olarak bölgeyi güvenlik altına aldı ve her iki yönde de birkaç şeridi trafiğe kapattı.

