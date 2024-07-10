THY'nin Tahran ofisinde başörtü krizi! Olayın perde arkası ortaya çıktı

Türk Hava Yolları'nın İran'ın başkenti Tahran'daki ofisi, bazı kadın çalışanların 'başörtü kuralına uymadığı' gerekçesiyle kapatıldı. Mühür vurulan ofis, iki gün sonra yeniden açıldı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İran'ın başkenti Tahran'daki ofisinde 'başörtüsü krizi' patlak verdi.

İran basınında yer alan habere göre; geçtiğimiz pazartesi günü THY ofisinde bazı kadın çalışanların zorunlu başörtüsü kuralına uymadığı gerekçe gösterildi ve ofis kapatıldı. Haberde, İran polisinin THY ofisine gitmesinin ardından İran vatandaşı çalışanların başörtüsü takmayı reddetmesi ve polise direnmesinin ofisin kapanmasına neden olduğu belirtildi.

THY'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Türk Hava Yolları'ndan olayla ilgili henüz bir açıklama gelmezken, Tahran Savcısı Ali Salehi ise kendisine yöneltilen THY ofisinin mühürlenmesine yönelik mahkeme kararının verilip verilmediğine ilişkin soruya, "Bu olayla ilgili herhangi bir mahkeme kararı çıkarılmadı" şeklinde cevap verdi.

BAKANDAN FARKLI BİR İDDİA

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, hükümet toplantısı sonrası THY ofisinin kapamasıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya cevap verdi. Vahidi, "Bu konu hakkında bilgim yoktu ve olayı basında gördüm. Daha sonra ofisin polis ve çalışanlar arasında çıkan tartışma nedeniyle kapandığı rapor edildi. Bugün de mühür kaldırıldı" ifadelerini kullandı.