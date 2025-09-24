Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TikTok'un 'yaş güvenliği' sınıfta kaldı! Çocuk verileri tehlikede

TikTok'un 'yaş güvenliği' sınıfta kaldı! Çocuk verileri tehlikede

Kaynak: Anadolu Ajansı
Kanada’da yapılan resmi bir soruşturma, TikTok’un yaş doğrulama sistemlerinin yetersiz kaldığını ve çok sayıda çocuğun biyometrik veriler dahil olmak üzere hassas kişisel verilerini topladığını ortaya koydu.

Kanada’da yürütülen bir soruşturma, sosyal medya platformu TikTok’un ülkedeki reşit olmayan kullanıcıların gizliliğini yeterince koruyamadığını ve birçok çocuğun hassas kişisel verilerini topladığını ortaya koydu.

Kanada hükümeti tarafından yayımlanan rapor, TikTok’un kişiselleştirilmiş içerik ve reklam sunmak amacıyla topladığı kullanıcı verilerinin, ülkenin gizlilik yasalarıyla ne ölçüde uyumlu olduğunu inceledi.

Raporda, Kanada’da yüz binlerce reşit olmayan kişinin TikTok kullandığı belirtilirken, birçok eyalette 13 yaş altı bireyler için geçerli olan erişim yasağının uygulanmasında platformun yeterli güvenlik önlemleri almadığına dikkat çekildi.

BİYOMETRİK VERİLERİ DE DEPOLUYOR

"Şirketin yetersiz yaş doğrulama uygulamaları nedeniyle, çok sayıda Kanadalı çocuğun hassas bilgileri de dahil olmak üzere kişisel verileri toplanmıştır" ifadesine yer verilen raporda, TikTok’un ses ve yüz tanıma gibi biyometrik verileri de depoladığı kaydedildi.

Her yıl yaklaşık 500 bin çocuğun platformda engellendiği bilgisi paylaşılırken, yaş tespit sistemlerindeki eksiklikler nedeniyle bu sayının gerçekte çok daha fazla olabileceği belirtildi.

