ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ı hedef almaya devam ediyor. Dün Truth Social hesabından Powell’ın ‘çöpe atıldığını’ tasvir eden bir paylaşım yapan ABD Başkanı, kareye “Çok geç. ABD için bir felaket! Faiz oranları çok yüksek!” notunu düştü.

Geçtiğimiz Cuma günü Fed Başkanı Powell'ın görev süresi sona erdikten sonra bankanın yönetim kurulunda kalma kararına ilişkin görüşü ve bu konuda bir adım atıp atmayacağı sorulan Trump, "Hayır, umurumda değil, kalırsa kalsın." cevabını vermişti.

“ONU KİM İŞE ALIR Kİ?”

Powell'ın başkanlık görevinin sona ermesinin ardından yönetim kurulunda kalacağını açıklamasını "çok sıra dışı" olarak nitelendiren Trump, "Bunu tahmin etmiştim çünkü açıkçası onu kim işe alır ki? Bu yüzden kalacağını tahmin etmiştim." diye konuştu.

Donald Trump, Powell için "Olumsuz bir güç." ifadesini kullanarak, onunla ilgili Fed binasının tadilat maliyetinin kendisini faiz oranlarından daha çok kızdıran bir konu olduğunu aktarmıştı.

Söz konusu açıklamalarının ardından dün Truth Social sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı, yapay zekâ ile oluşturulmuş bir görsel paylaşarak Powell’ı hedef aldı.

“ABD İÇİN BİR FELAKET”

Söz konusu görselde Trump’ın, Jerome Powell’ı “çöpe attığı” bir tasvir yer alırken, paylaşıma “Çok geç” notu düşüldü. Trump ayrıca Powell için “Amerika için bir felaket” ve “Faiz oranları çok yüksek” ifadelerini kullandı.

Fed Başkanı Powell, 29 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında, başkan olarak görev süresi 15 Mayıs'ta sona erdikten sonra henüz belirli olmayan bir süre boyunca yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam edeceğini açıklamıştı.

