Trump’ın ekonomi ekibinde yumruk kavgası! Hazine Bakanı “Seni geberteceğim” dedi

- Güncelleme:
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile konut finansmanı şefi Bill Pulte arasındaki gerilim, Trump’ın yakın ekibinin buluştuğu özel bir akşam yemeğinde kavgaya dönüştü. Tanıkların aktardığına göre Bessent, Pulte’ye “Yüzüne yumruk atacağım” diyerek tehditler savurdu, hatta “Seni geberteceğim” sözleriyle ortamı gerdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın çevresinde yer alan üst düzey iki ekonomi yetkilisi arasındaki gerilim, özel bir akşam yemeğinde patlak verdi. Hazine Bakanı Scott Bessent, konut finansmanı şefi Bill Pulte'ye "yüzüne yumruk atmakla" tehdit etti.

Olay, geçen hafta Washington’ın Georgetown semtindeki Executive Branch kulübünde düzenlenen ve Trump yönetiminin önemli isimlerini bir araya getiren davette yaşandı. Etkinlik, aynı zamanda podcast yayıncısı Chamath Palihapitiya'nın doğum günü nedeniyle düzenlenmişti.

Tanıkların aktardığına göre, kokteyl saatinde Bessent, Pulte'nin Başkan Trump’a hakkında olumsuz konuştuğunu öğrendiğini belirterek, Pulte'ye hakaret dolu sözlerle yüklendi. Görgü tanıklarına göre Bessent, "Neden başkana benim hakkımda konuşuyorsun? Siktir git. Yüzüne yumruk atacağım" dedi.

"SENİ GEBERTECEĞİM"

Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine kulübün sahibi Omeed Malik müdahale etti. Ancak Bessent, Malik’in de kulüpten çıkarılmasını talep etti. Gerginlik sırasında Bessent, Pulte’ye “Ya ben ya o. Dışarı çıkabiliriz” diyerek meydan okudu. Pulte ise “Konuşmak için mi?” diye sorunca Bessent, “Hayır. Seni geberteceğim” cevabını verdi.

Durumun tırmanmasının ardından Malik, tarafları ayırarak Bessent’i kulübün farklı bir bölümüne götürdü. Akşam yemeği ise iki yetkili masanın zıt uçlarına oturtularak devam etti. Olayla ilgili olarak Bessent, Pulte, Malik ve Beyaz Saray’dan herhangi bir açıklama yapılmadı.

TRUMP YÖNETİMİNDE DERİN İKTİDAR MÜCADELESİ

Her iki yetkili de Trump’a yakınlığıyla biliniyor. Scott Bessent, eski hedge fon yöneticisi olarak, Trump’ın ekonomik kararlarında istikrar sağlayıcı rol üstlenmişti. Bill Pulte ise düşük profilli bir kamu görevine rağmen konut finansmanı alanında agresif uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Kısa süre önce Fannie Mae ve Freddie Mac'in özelleştirme planlarında kilit rol üstlenen Pulte, yüzlerce çalışanı görevden aldı.

Aralarındaki gerilimin, Pulte’nin konut piyasası üzerindeki etkisini artırma çabası ve Bessent’in yetki alanına müdahalesiyle büyüdüğü iddia edildi.

Trump’ın ekonomi ekibi içerisindeki bu tartışma, daha önce de benzer olaylara sahne olmuştu. Nisan ayında Bessent’in Elon Musk’la Oval Ofis’in dışında sözlü çatışmaya girdiği ve Musk’ı, Hazine’ye ait pozisyonlara müdahale etmekle suçladığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Dış Haberler

