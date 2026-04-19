Belarus lideri Lukaşenko, Trump ile kurulması beklenen temaslara dair ezber bozan açıklamalar yaptı. Zelenskiy'e gönderme yaparak "Para veya silah için Trump'ın peşinden koşmam" diyen Lukaşenko, ABD ile masaya oturmaya hazır olsa da "İmparator ve vasal" ilişkisini reddetti.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, RT kanalına verdiği özel röportajda ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilere dair çarpıcı ifadeler kullandı. Trump ile bir görüşme yapmanın kendisi için bir amaç olmadığını belirten Lukaşenko, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i hedef alarak, "Ben Zelenskiy değilim, Trump'a para ya da silah istemek için koşmayacağım" dedi.

İMPARATOR VE VASAL GÖRÜŞMESİ OLMAYACAK

ABD ile büyük bir anlaşma yapmaya açık olduklarını ancak bunun karşılıklı çıkarlar ve saygı çerçevesinde olması gerektiğini kaydeden Lukaşenko, Amerikan tarafının beklentilerine dair ilginç bir uyarıda bulundu.

Trump yönetimine seslenen Belarus lideri, "Eğer Amerikalılar yarın kapısında diz çökecek bir hizmetkarla, koca bir imparatorun buluşacağını sanıyorlarsa çok yanılıyorlar. Böyle bir buluşma asla olmayacak" dedi. Bu duruşunun bir hava atma olmadığını belirten Lukaşenko, "Bu sadece kendi milletine saygı duyan, onurlu bir devlet başkanının tavrıdır" diyerek Washington'a "eşit şartlarda masaya oturalım" mesajı gönderdi.

Trumpı çılgına çevirecek sözler! Lukaşenko köprüleri attı: Donald Kapında diz çöküp para istemeyeceğim!

"DOSTLUK NİŞANESİ"NDEN SERT RESTLEŞMEYE

Lukaşenko'nun bu çıkışı, iki lider arasındaki geçmişteki sıcak rüzgarları akıllara getirdi. 2025 yılının Eylül ayında Trump, Belarus havayolu şirketi Belavia'ya yönelik yaptırımları kaldırarak Lukaşenko'ya "özel dostluk nişanesi" olarak nitelendirilen Beyaz Saray logolu kol düğmeleri ve samimi bir mektup göndermişti. Trump'ın mektubu sadece "Donald" olarak imzalaması, diplomatik çevrelerde özel bir yakınlık göstergesi olarak yorumlanmıştı.

İLİŞKİLERDE UKRAYNA GÖLGESİ

Belarus ile ABD arasındaki ilişkiler, Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası ciddi şekilde bozulmuştu. Daha önce Washington'ın uyguladığı havayolu ve ihracat kısıtlamalarına karşı Minsk yönetimi de mütekabiliyet esasına göre tedbirler almıştı.

