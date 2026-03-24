ABD Başkanı Donald Trump’ın petrol sevkiyatını durdurmak için "işgal" dahil her türlü askeri seçeneği masaya sürdüğü Küba'da abluka ilk kez delindi.

ABD’nin uyguladığı yakıt ablukası nedeniyle karanlığa gömülen Küba’da nefes aldıran gelişme yaşandı. Başkan Donald Trump’ın petrol sevkiyatına yönelik ağır yaptırım tehditlerine rağmen, tıbbi malzeme ve güneş paneli taşıyan yardım filosunun ilk gemisi Havana limanına ulaştı.

Ocak ayından bu yana adayı karanlığa mahkum eden ABD ablukası, aktivistlerin "Granma 2.0" adını verdiği o gemiyle ilk kez delindi

SEMBOLİK İSİM

ABD’nin yakıt ablukası nedeniyle enerji krizinin pençesindeki Küba’da beklenen yardım ulaştı. Teknik arızalarla mücadele eden "Maguro" adlı balıkçı teknesi, planlanandan üç gün gecikmeli de olsa Salı günü Havana’ya demir attı.

Aktivistlerin, Fidel Castro’nun devrimi başlatan efsanevi yatına atfen "Granma 2.0" adını verdiği teknede toplam 50 tonluk yardım taşındı.

Önümüzdeki günlerde iki geminin daha gelmesi bekleniyor.

TRUMP’IN ABLUKASI ENERJİ SİSTEMİNİ FELÇ ETTİ

Küba, eskiyen termik santraller ve petrol kıtlığı nedeniyle 2024’ten bu yana yedi kez ülke çapında elektrik kesintisiyle karşı karşıya kaldı.

Sadece geçen hafta iki kez karanlığa gömülen adada durum, Trump’ın Ocak ayında başlattığı operasyonlarla daha da ağırlaştı.

ABD’nin, Küba’nın ana tedarikçisi olan Venezuela lideri Nicolas Maduro’ya yönelik askeri operasyon emri vermesi, Havana’nın petrol damarlarını kopardı. Trump ayrıca, Küba’ya petrol gönderen her ülkeye ek gümrük vergisi uygulayacağını ilan ederek adayı tam izolasyona sürükledi.

"BİZİM AMERİKA KONVOYU" SAHADA

Hükümet desteğiyle organize edilen "Our America Convoy" (Bizim Amerika Konvoyu) adlı misyon, Trump’ın ablukasını insani yardımlarla aşmayı hedefliyor.

Avrupa ve ABD’den kalkan uçaklarla başlayan hava ve deniz köprüsü, Kübalılara acil ihtiyaç duydukları tıbbi malzeme, gıda ve enerji krizi için kritik olan güneş panellerini taşıyor.

