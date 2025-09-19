Trump’ın NYT'ye açtığı 15 milyar dolarlık dava reddedildi

ABD’de federal bir yargıç, ABD Başkanı Donald Trump’ın New York Times’a açtığı 15 milyar dolarlık “iftira ve karalama” davasını, başvurunun usule uygun olmaması gerekçesiyle reddetti. Florida’daki davaya bakan Bölge Yargıcı Steven Merryday, Trump’ın avukatlarının sunduğu 85 sayfalık başvurunun federal dava kurallarına uymadığını belirtti.

Merryday, avukatlara yeniden başvurmaları için 28 gün süre verdi ve dilekçenin 40 sayfayı geçmeyecek şekilde, kısa, açık ve olgusal iddialarla hazırlanması gerektiğini vurguladı. Kararında, “Bu dava, usul kurallarına uygun olarak, profesyonel ve saygın bir şekilde başlayacak, devam edecek ve sona erecektir” ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN NYT'YE DAVA

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, gazetenin "on yıllardır kendisi, ailesi ve işleri hakkında yalan haberler yaptığını" savunmuştu.

Gazetenin eski ABD Başkan Yardımcısı ve son başkan adayı​​​​​​​ Kamala Harris'e verdiği desteği eleştiren Trump, "Harris'e verdikleri destek, The New York Times'ın ön sayfasının tam ortasında yer aldı, bu şimdiye kadar görülmemiş bir şeydi. Bu, şimdiye kadar yapılmış en büyük yasa dışı seçim yardımıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, New York Times’ın "yalan, iftira ve karalama yöntemlerini uzun yıllardır sistematik şekilde kullandığını" öne sürerek, 15 milyar dolarlık tazminat davasıyla bu yayın organını sorumlu tutacağını belirtmişti.