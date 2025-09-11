Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump'tan dünyaya gözdağı: "Bize saldırırsanız sizi avlayacağız"

Trump'tan dünyaya gözdağı: "Bize saldırırsanız sizi avlayacağız"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Trump&#039;tan dünyaya gözdağı: &quot;Bize saldırırsanız sizi avlayacağız&quot;
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül’ün 24. yıldönümünde Pentagon’daki törende saldırılarda hayatını kaybedenleri andı. Trump, “ABD’ye saldırırsanız sizi avlayacağız. Nerede olursanız olun sizi bulacağız ve ABD kazanacak” dedi. Ayrıca Utah’ta suikasta kurban giden sağcı aktivist Charlie Kirk’e ölümünden sonra Başkanlık Özgürlük Madalyası verileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül 2001 terör saldırılarının 24’üncü yıldönümünde Pentagon’da düzenlenen törende saldırılarda hayatını kaybedenleri andı. Trump, törende yaptığı konuşmada, 11 Eylül saldırılarında 2 bin 977 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "O günden bu yana geçen çeyrek asırda aileler, boş kalan odaların ve gerçekleşmeyen hayallerin yükünü taşıyor. Biz ise tek bir ulus olarak, 11 Eylül’ü asla unutmayacağımıza dair sözümüzü yineliyoruz" dedi.

"ABD'YE SALDIRIRSANIZ SİZİ AVLAYACAĞIZ" 

ABD’nin darbe alsa da asla pes etmeyeceğini vurgulayan Trump, 11 Eylül sonrası başlatılan operasyonlara değinerek, "ABD’ye saldırırsanız sizi avlayacağız. Nerede olursanız olun sizi bulacağız ve ABD kazanacak" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı’nın adını tekrar "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirdiklerini de hatırlatan Trump, "Birinci Dünya Savaşı’nı kazandık, İkinci Dünya Savaşı’nı kazandık. ABD her zaman kazanacak" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN CHARLİE KİRK'E MADALYA

Dün Utah Valley Üniversitesi'nde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden sağcı aktivist Charlie Kirk’ü de anan Trump, "Charlie Kirk’ün iğrenç suikastı karşısında ABD’lilerin hissettiği derin kederi paylaşıyorum" ifadelerini kullandı. Kirk’ün milyonlarca kişiye ilham kaynağı olduğunu söyleyen Trump, Kirk’e ölümünden sonra Başkanlık Özgürlük Madalyası verileceğini açıklayarak, "Törenin tarihi duyurulacak ve çok kalabalık olacak" ifadelerini kullandı.

11 EYLÜL TERÖR SALDIRILARI

11 Eylül 2001’de kaçırılan 4 yolcu uçağından ikisi New York'un sembol yapılarından İkiz Kuleler olarak da bilinen Dünya Ticaret Merkezi’ne, kaçırılan bir diğer uçak ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarpmıştı. Kaçırılan son uçak, hedefi olan başkent Washington DC'deki Federal Hükümet binasına varamadan Pensilvanya’da düşürülmüştü. 11 Eylül saldırıları sonucunda uçakları kaçıran 19 terörist hariç 2 bin 977 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırılardan sorumlu tutulan terör örgütü El Kaide lideri Usame Bin Ladin ise 10 yıl sonra 2011'de Pakistan’da ABD ordusu tarafından öldürülmüştü.

