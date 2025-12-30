ABD siyasetini sarsan yeni bir iddiaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein dosyasıyla ilgili çıkışlarıyla gündeme gelen Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene’i telefonla arayarak sert biçimde uyardı. Greene’in anlatımına göre Trump, Epstein dosyasında yer alan isimlerin açıklanmasının “arkadaşlarına zarar vereceğini” söyleyerek dosyanın açılmaması gerektiğini dile getirdi. Beyaz Saray cephesi ise iddiaları reddederken, Washington’da Trump–Greene hattındaki kopuş yeniden gündeme geldi.

ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini telefonla aradığını ve Jeffrey Epstein dosyasında yer alan istismarcı isimlerin açıklanmasının “arkadaşlarına zarar vereceğini” söylediğini öne sürdü.

TELEFON GÖRÜŞMESİ DETAYI

New York Times Magazine’de yayımlanan yazıda Greene, eylül ayı başında bazı mağdurlarla görüştüğünü, ardından düzenlediği basın toplantısında kadınları istismar eden bazı isimleri açıklayabileceğini söylediğini aktardı.

Tartışmalara neden olan demeçlerinden sonra Trump’ın kendisini aradığını belirten Greene, hoparlör açıkken Trump’ın sesini yükselttiğini ve “Arkadaşlarım zarar görecek” dediğini ileri sürdü.

Greene, Epstein dosyasını “Washington’daki her şeyin yanlışlığını gösteren bir tablo” olarak tanımladı. Dosyanın, zengin ve güçlü çevrelerin ağır suçlar işleyip cezasız kaldığı, kadınların ise mağdur edildiği bir süreci yansıttığını savundu.

Trump ve Epstein'ın el ele tutuşan heykeli National Mall'da sergileniyor.

TRUMP’A DAİR HAYAL KIRIKLIĞI

Greene, geçmişte Trump’ın insanlara yardım etmek isteyen biri olduğuna inandığını dile getirdi. Gümrük tarifeleri, Gazze ve dış politika başlıklarındaki tutumlar sonrası bu düşüncesinin değiştiğini söyledi ve “Çok safmışım” ifadesini kullandı.

BEYAZ SARAY’DAN SERT KARŞILIK

Greene’in iddialarına cevap veren Beyaz Saray yetkilisi Davis Ingle, Kongre görevini bırakmaya hazırlanan Greene’in seçmenlerini yarı yolda bıraktığını söyledi. Ingle, Greene’in “önemsiz kırgınlıklarıyla” vakit kaybedilmeyeceğini dile getirdi.

TRUMP-GREENE KOPUŞU

Bir dönem Trump’ın en güçlü destekçileri arasında yer alan Greene, son aylarda Trump ile ciddi görüş ayrılıkları yaşamaya başladı. Trump, kasım ayında Greene’e verdiği desteği çekti. Greene ise 5 Ocak itibarıyla Kongre’den ayrılacağını duyurdu.

EPSTEİN DOSYASINDA TANIDIK İSİMLER

Jeffrey Epstein davası kapsamında açıklanan belgelerde Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Prens Andrew, Al Gore, Kevin Spacey ve Alan Dershowitz gibi isimler yer aldı. Epstein, 2019 yılında New York’ta tutuklu bulunduğu cezaevindeki hücresinde ölü bulundu.

İSRAİL İDDİASI YENİDEN GÜNDEMDE

ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Epstein’in “İsrail için çalıştığını” ve Washington’da bu görüşün yaygın olduğunu iddia etti. Wall Street Journal ise Epstein’in doğum günü için yazılan mektuplar arasında Trump’a ait bir mektubun bulunduğunu öne sürdü.

