Yakın tarihin din, bilim, felsefe tartışmalarında ateist düşüncenin popüler isimlerinden olan Richard Dawkins Epstein dosyalarıyla yeniden gündemde. Dawkins vaktiyle Times röportajında "hafif pedofili"yi savunmuş, "dokunuşlar olabilir" demişti. Dosyalarda Epstein'in kirli akademi ilişkileri de ortaya çıkmıştı. Önce Dawkins'e ardından diğer dikkat çeken isimlere yakından bakalım.

Richard Dawkins'in sızan fotoğrafı ABD Adalet Bakanlığı, çocuk cinsel istismarcısı Jeffrey Epstein ile ilgili çok sayıda belgeyi kamuoyuna açıkladı. Epstein arşivlerindeki fotoğraflarda politikacılar, müzisyenler, oyuncular, bilim adamları yer alıyor. Richard Dawkins de en popüler ateist kitaplar denilince ilk sayılan isimlerin başında geliyor. Türkiye'de de tercümesi yapılan ve her yerde reklam edilen "Tanrı Yanılgısı" kitabının yazarı Dawkins, Jeffrey Epstein dosyalarıyla yeniden gündemde. Daha önce Epstein jetinde fotoğrafı çıkan Dawkins'in adı yeni yayınlanan dosyalarda da yer alıyor. 'HAFİF' PEDOFİLİYİ SAVUNUYOR 2013 yılında Richard Dawkins, Birleşik Krallık’ta yaşanan çocuk cinsel istismarı skandalını küçümser nitelikteki açıklamalarıyla gündem olmuştu. Dawkins The Times dergisine verdiği röportajla çocuk koruma kuruluşları ve diğer sivili toplum kuruluşlarının tepkisini çekmişti.

Medyada Dawkins'in sözleri şöyle yer aldı: "Salisbury’deki bir yatılı okuldaki ilk günlerine atıfta bulunan Dawkins, (adı verilmeyen) öğretmenlerden birinin “beni dizine oturttuğunu ve elini şortunun içine soktuğunu” hatırladığını söyledi. Aynı öğretmenin, okulundaki kendi akran grubundaki başka çocuklara da tacizde bulunduğunu belirten Dawkins, buna rağmen şu sonuca vardı: “Hiçbirimize kalıcı bir zarar verdiğini düşünmüyorum.” “Geçmiş bir dönemde yaşamış insanları, bugünün ölçütleriyle mahkûm edemeyeceğimizin çok farkındayım. Nasıl ki 18. ve 19. yüzyıllara dönüp insanları, bugün modern bir insanı ırkçılıktan mahkûm ettiğimiz şekilde mahkûm etmiyorsak, ben de çocukluğuma, birkaç on yıl öncesine bakıyorum; dayak cezaları gibi şeyleri, hafif pedofili gibi şeyleri görüyorum ve bunları bugün benim ya da herhangi birinin uygulayacağı standartlarla kınayacak bir şey bulamıyorum.”

Dawkins, pedofilinin en kötü şöhretli vakalarının tecavüzü ve hatta cinayeti içerdiğini, bunların kendisinin “sadece hafif dokunma” olarak nitelendirdiği şeylerle aynı kefeye konulmaması gerektiğini söyledi." 1950’lerde çocukken İngiltere’deki ve skandala konu olan aynı okulda görev yapan bir öğretmen tarafından kendisinin de tacize uğradığını söyledi. Çocuk cinsel istismarı skandalını ırkçılıkla karşılaştıran 72 yaşındaki Dawkins, toplumun ahlaki normlarının zamanla değiştiğine dikkat çekerek meseleyi tarihsel bir bağlama oturtmaya çalıştı ve genellikle siyah-beyaz olarak ele alınan bu konuya farklı bir nüans kazandırmayı amaçladı."

EPSTEİN 'BİLİM DÜNYASI'NA NASIL GİRDİ Dosyalarda Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell'in önemli kişilerle kurduğu ilişkiler gözler önüne seriyor. Fotoğrafların dışında yayımlanan mahkeme kayıtları, mailler, ikili yazışmalar da bu kirli ağın boyutunu ortaya çıkarıyor. Bütün dünyada yankı uyandıran Epstein dosyalarında Richard Dawkins'in John Brockman aracılığıyla tanıştığı şöyle ifade ediliyor: "Bay Epstein’in, edebiyat ajansı yapan John Brockman aracılığıyla bilim dünyasına giriş yaptığı anlaşılıyor. En çok satan bilim yazarları arasında Richard Dawkins, Daniel Goleman ve Jared Diamond’ın da bulunduğu bu ajansın sahibi olan Bay Brockman, yorum taleplerine yanıt vermedi. Yaklaşık yirmi yıl boyunca Bay Brockman, bilim insanı–yazarları potansiyel bağışçılarla bir araya getiren bir dizi salon toplantısına başkanlık etti. (Sözde “milyarderler yemekleri”, aynı konuklardan bazılarının katıldığı ve Bay Epstein’in East 71. Cadde’deki şehir evinde düzenlenen toplantılara da görünüşe göre model oldu.) 2004 yılında Bay Brockman, Kaliforniya’nın Monterey kentindeki Indian Summer adlı restoranda bir akşam yemeğine ev sahipliği yaptı. Bu yemekte Bay Epstein, aralarında M.I.T.’li fizikçi Seth Lloyd’un da bulunduğu bilim insanlarıyla tanıştırıldı. Bay Lloyd, Bay Epstein’i “çekici” ve “ilginç fikirlere sahip” biri olarak bulduğunu, ancak bu fikirlerin “sonradan oldukça muğlak çıktığını” söyledi. "

EPSTEİN AKADEMİ AĞI Bir başka ifade dosyasında Epstein’in akademi ilişkilerine dair detaylar yer alıyor. Çok sayıda ateist akademisyenle yakın ilişkiler kurduğu şöyle ifade ediliyor: "Bay Cassell’in de çok iyi bildiği üzere, Jeffrey Epstein Harvard’daki akademik araştırmaların finansmanında yoğun biçimde yer almış ve burada bir ofis bulundurmuştur; bu nedenle aralarında David Gergen, Marvin Minsky, Larry Summers, Stephen Kosslyn, Henry Rosovsky, Howard Gardner ve Stephen Jay Gould’un da bulunduğu pek çok akademisyenle yakın ilişkiler kurmuştur. Bu akademisyenlerin birçoğu, görünüşe göre Bay Cassell’in, Bayan Giuffre’nin kendisini istismar ettiğim yönündeki iddialarına inanmasına yol açan davranışların aynısını sergilemiştir. Bay Epstein’in Palm Beach’teki malikanesinde çalışanlara göre, Epstein’i “Harvard’dan arkadaşlar” ve diğer “çok önemli kişiler” ziyaret etmiştir. (Ek U, s. 28 — Alfredo Rodriguez’in 29 Temmuz 2009 ve 7 Ağustos 2009 tarihli ifade tutanakları). Bayan Giuffre ve avukatlarının beni suçladığını iddia ettikleri tüm “kanıtlar”, Bay Epstein’le ilişkili olan onlarca başka akademisyen ve kamuoyu figürü için de aynı ölçüde geçerlidir. Bunlar arasında Larry Summers, Stephen Hawking, Henry Rosovsky, Nathan Myhrvold, Steven Pinker, Martin Nowak, Daniel C. Dennett, David Gergen, George Church, Richard Dawkins, Gerard ‘t Hooft, David Gross, Frank Wilczek, Howard Gardner, Stephen Jay Gould ve daha birçok kişi yer almaktadır." ABD'de akademi dünyasının nabzını tutan Inside Higher Ed, yayımlanan Epstein belgelerinde en sık adı geçen beş akademisyenin yazışmalarını inceledi.

Belgelerde Jeffrey Epstein ile ilgili iddialar ortaya çıktığı halde bile ilişkilerin bozulmadığı da ortaya çıktı. Bunlardan en az Dawkins kadar meşhur olan ateist akademisyenlerden biri, dilbilim alanında ünlü olan Noam Chomsky'di. Bir diğeri "Uzay Yolu Fiziği" (The Physics Of Star Trek) ve "Hiç Yoktan Evren" kitaplarıyla Türkiye'de meşhur edilen ateist fizikçi Lawrence M. Krauss.

Haberde Epstein dosyalarında öne çıkan akademi dünyasının en popüler 5 ismi şöyle anlatıldı: NOAM CHOMSKY Epstein’in gelen kutusunda sıkça yer alan bir isim, Massachusetts Institute of Technology’de emekli profesör olan dilbilimci Noam Chomsky’ydi; en az 50 belgede adı geçiyor. İkili, akademisyenler, bilim ve siyaset —Donald Trump dâhil— üzerine sık sık yazıştı. Tarihsiz ve “ilgili herkese” hitaplı bir mektupta Chomsky, “Jeffrey’nin sınırsız merakının, geniş bilgisinin, keskin içgörülerinin ve düşünceli değerlendirmelerinin etkisi; en ufak bir gösteriş olmaksızın sergilediği rahat doğallıkla daha da artıyor. Kısa sürede çok değerli bir dost ve düzenli bir entelektüel alışveriş ve uyarım kaynağı hâline geldi” diye yazdı. Bazı yazışmalar, Chomsky ile Epstein arasındaki ilişkiye dair bir fikir veriyor. 6 Ağustos 2018 tarihli bir e-postada Epstein, Chomsky’ye konutlarından birini kullanmayı teklif etti. “Yeni boş zamanınla New York’taki daireyi elbette kullanabilirsin ya da New Mexico’yu tekrar ziyaret edebilirsin.” Aynı zincirin daha önceki bir mesajında Epstein, “Kendini iyi hissediyorsan Yunanistan’a git; ben az önce uçağımı, Atina’dan başka bir solcu dostu New York’ta bir Yahudi doktora götürmek için göndermek zorunda kaldım” dedi. The Wall Street Journal 2023’teki bir yazı için Chomsky’ye Epstein’le ilişkisini sorduğunda, Chomsky, “İlk yanıtım bunun sizin işiniz olmadığıdır. Ya da kimsenin. İkincisi, onu tanıyordum ve ara sıra görüşürdük” demişti.

"HİÇBİR ŞEKİLDE LEKELENMİŞ HİSSETMİYORUM" Kanada-Amerika vatandaşı Lawrence Krauss, 2008’den 2019’a kadar Arizona State University’de ders verdi; birden fazla kadının kendisini cinsel tacizle suçlamasının ardından 2019’da emekli oldu. Krauss'un adı en az 60 belgede adı geçiyor The Arizona Republic’in haberine göre, emekli olmadan iki ay önce Krauss, Epstein’den uçağıyla Almanya’ya götürmesini istedi. “Kısa süre önce 14 Ekim’de Heidelberg’de büyük bir konferans vermeye davet edilmiştim ama Avustralya’ya ilişkin üniversite kararının, o sürtük tarafından kamuoyuna duyurulmasının ardından iptal etmek zorunda kaldılar,” diye yazdı Krauss, 29 Ağustos 2018’de Epstein’e; bu ifade, Krauss’un Avustralya’da bir kadını elle taciz ettiği iddialarını öğrenen organizatörlere atıf yapıyordu. Krauss, The Arizona Republic’e böyle bir e-postayı hatırlamadığını ve Epstein’in uçağıyla hiç seyahat etmediğini söyledi. Nisan 2018’de, “Women of the World” (Dünyanın Kadınları) konferansına ilişkin haberlere yanıt olarak Krauss, Epstein’e Kevin Spacey, Bill Clinton, Al Franken ve Woody Allen gibi cinsel taciz ya da suistimalle suçlanan dört ünlünün yer alacağı bir “men of the world” (dünyanın erkekleri) konferansı önerdi. Krauss, 2011’de Daily Beast’te yayımlanan bir yazıda Epstein’i de savundu. “Her hâlükârda, yaşadığı talihsiz dönem onun parasını ve zamanını ne yapmak istediği konusunda gerçekten düşünmesine ve bilgiyi desteklemesine yol açtı. Jeffrey kendini güzel kadınlar ve genç kadınlarla çevrelemişti ama iddia edilenler kadar genç değillerdi. Bir bilim insanı olarak her zaman ampirik kanıta bakarım; etrafında hep 19–23 yaş arası kadınlar vardı ama başka bir şey hiç görmedim; bu nedenle, bir bilim insanı olarak, sorunlar ne idiyse, başkalarındansa ona inanma eğilimindeyim.” Şunu da ekledi: “Jeffrey’le ilişkim nedeniyle hiçbir şekilde lekelenmiş hissetmiyorum; aksine bundan güçlendiğimi hissediyorum.”

LARRY SUMMERS Larry Summers en az 200 belgede yer alıyor. Epstein ile eski Harvard Üniversitesi başkanı Larry Summers arasında geçen ve Summers’ın, Epstein’le dostluğu çerçevesinde, 'genç bir meslektaşına yaklaşma konusunda ondan tavsiye' istediği birkaç yazışmayı içeriyor. Senatör Elizabeth Warren’ın Harvard’ın Summers’la bağlarını koparması çağrısından saatler sonra Summers, The Boston Globe’a kamuya dönük yükümlülüklerinden geri adım atacağını ancak ders vermeye devam edeceğini söyledi. 30 Kasım 2018’de Summers, Epstein’ın “çok iyi bir kanat adam” olduğunu kabul etti ve söz konusu kadına yaklaşma girişimi hakkında onu bilgilendirdi. “Şimdilik onunla ekonomi mentoru olmanın ötesine geçemiyorum diye düşünüyorum” diye yazdı Summers. “Sanırım şu anda dikiz aynasında çok sıcak görülenler kategorisindeyim. ‘Yorgunum’ diyerek bir şeyler içmek istemedi. Otel lobisinden biraz ani bir şekilde ayrıldım. Düşününce, sanırım bir belayı savuşturuyorum. Onunla ilgili büyük artılar var ama çok kendine dönük ve onu iyi bir noktaya getirmek muhtemelen benim hoşlandığımdan daha fazla sertlik gerektiriyor. Doğru olanın teması kesmek olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen özleyecek. Sorun şu ki ben de özleyeceğim.” 27 Ekim 2017 tarihli başka bir yazışmada Summers, “Dünyadaki IQ’nun yarısının kadınlara ait olduğunu gözlemlediğini, nüfusun yüzde 51’inden fazlasını oluşturduklarını söylemeden,” yazdı ve “Amerikan seçkinlerinin, bebeğini döverek ve terk ederek öldürürsen bunun Harvard’a kabulün açısından önemsiz olduğunu; ama 10 yıl önce birkaç kadına asılman durumunda bir ağda ya da düşünce kuruluşunda çalışamayacağını neden düşündüğünü anlamaya çalışıyorum” dedi. Üniversite, Summers’ın Epstein’le bağları hakkında kamuoyuna açık bir yorum yapmadı ve Inside Higher Ed’in yaptığı açıklama teklifine cevap vermedi. Bir Harvard sözcüsü salı günü Harvard Crimson’a, “Üniversite, yeni yayımlanan Jeffrey Epstein belgelerinde adı geçen Harvard’daki kişilerle ilgili bilgileri, hangi adımların uygun olabileceğini değerlendirmek üzere gözden geçiriyor,” dedi. Kamuya dönük yükümlülüklerinden geri çekilmenin bir parçası olarak Summers, New York Times’ın çarşamba günü bildirdiğine göre OpenAI yönetim kurulundaki görevinden ayrılacak. Times sözcüsü de Harvard Crimson’a, Summers’ın New York Times Opinion ile olan bir yıllık sözleşmesinin yenilenmesinin planlanmadığını söyledi. The Globe salı günü, Summers’ın artık düşünce kuruluşu Center for American Progress ya da Yale Üniversitesi’ndeki politika araştırma merkezi Budget Lab ile bağlantılı olmadığını bildirdi. “Eylemlerimden derin bir utanç duyuyorum ve verdikleri acının farkındayım,” dedi Summers The Globe’a. “Bay Epstein’le iletişimi sürdürme yönündeki hatalı kararımın tüm sorumluluğunu üstleniyorum.” Summers’ın eşi Elisa New —yazar ve Harvard’da Amerikan edebiyatı alanında emekli profesör— de dosyalarda anılıyor. New, birçok kez PBS programı Poetry in America hakkında Epstein’den geri bildirim istedi ve programa ünlü konuklar bulmak için yardım talep etti. Bir e-posta zincirinde New, Epstein’e Lolita benzeri bir kitap okumasını önerdi: “Yukarı çıkıp Lolita’nın kopyamı arayacağım ya da Kindle’ıma girip Avustralya’ya giderken yeniden okuyacağım. Çocuklarımdan birine ödünç vermiş olabilirim. Bir dahaki uzun uçak yolculuğunda Cather’ın My Ántonia’sını okumanı öneririm. Dili muhteşem ve kitap —düşününce— Lolita’ya benzer temalara sahip; genç bir kızın bir erkeğin tüm hayatını kalıcı biçimde damgalayan izlenimi üzerine.”

KENNETH STARR Eski Baylor Üniversitesi başkanı Kenneth Starr’ın adının geçtiği en az 83 belge yer alıyor. Starr, daha önce Clinton yönetimi sırasında bağımsız savcı olarak görev yapmış ve Başkan Clinton’ın Monica Lewinsky ile ilişkisine dair uygunsuz davranış nedeniyle azline yol açan raporu kaleme almıştı. Starr, Epstein’e gönderdiği bazı yazışmaları “sarılmalar” ya da “sevgiyle” diye imzalıyor ve ikili buluşma planları yapıyordu. 19 Kasım 2016’da Epstein, Starr’a “seninle konuşmayı özledim,” diye yazdı; Starr da “Güneş Eyaleti’nde seni görme şansı var mı?” diye yanıtladı ve ikisi Epstein’in evinde öğle yemeği planladı. 2016 Noel’inde Starr, Epstein’e şöyle yazdı: “Bir prenssin. Teşekkürler. Az önce bir temyizi üstlenmeyi kabul ettim — Johnson & Johnson aleyhine federal mahkemede milyar dolarlık bir jüri kararı. Hazır ol: kalça protezi davacılarını temsil ediyorum. Her iki tarafta da iyi dostlar var. Sevgiler.” 2017’de Epstein, Krauss’un kendisine yöneltilen cinsel suistimal iddialarıyla nasıl başa çıkması gerektiği konusunda Starr’dan tavsiye aldı. Starr, Epstein’e “Mümkünse önceden bir avukata danış, ama bu aşamada işbirlikçi/iyi niyetli ol,” dedi; Epstein bu mesajı Krauss’a iletti. “Ama bu, Title IX’ten ziyade bir iç disiplin meselesi gibi görünüyor.” Starr 2022’de hayatını kaybetti.

ALAN DERSHOWİTZ Avukat Alan Dershowitz, Mike Tyson, Harvey Weinstein, Julian Assange ve Epstein dâhil olmak üzere tartışmalı müvekkil ve davaları üstlenmesiyle tanınıyor. 2007’de Epstein Florida’da çocuklara yönelik cinsel istismar ve insan ticareti suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığında, onun için kovuşturmama anlaşması müzakere eden hukuk ekibinin bir parçasıydı. Dershowitz, Harvard Hukuk Fakültesi’ndeki profesörlük görevinden 2013’te emekli oldu; 153 belgede adı geçiyor. Dershowitz ile Epstein arasındaki e-postalar büyük ölçüde samimi bir üslup taşısa da, Epstein başkalarına gönderdiği bazı yazışmalarda Dershowitz’i eleştirdi. Örneğin 22 Eylül tarihli bir e-postada Epstein, Summers’a “Trump – sınırda deli. Dersh, sınırdan birkaç adım daha uzakta ama pek de değil,” diye yazdı. 4 Temmuz 2018 tarihli bir mesajda, adı karartılmış bir kişi Dershowitz’i Epstein’e “hukuk sahnesinin Kim Kardashian’ı” olarak tanımladı. Epstein buna “çok iyi ifade edilmiş!” diye yanıt verdi.

Epstein dosyalarında adı geçen, akademiyle bağlantılı diğer isimler arasında şunlar dikkat çekiyor: Yatırımcı Leon Black; mezun olduğu Dartmouth College’ın mütevelli heyetinde daha önce görev yapmış ve okula önemli bağışlar yapmıştır. Medya yöneticisi Mortimer Zuckerman; Harvard ve Yale’de eski bir profesör. Chiba Institute of Technology başkanı ve eski MIT Media Lab direktörü Joi Ito. Ohio State University’nin önemli bağışçılarından, mezunu milyarder iş insanı Leslie Wexner. Harvard Üniversitesi’nde emekli profesör olan psikolog ve sinirbilimci Stephen Kosslyn.

