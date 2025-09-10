Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türk dahisi dünya basınında manşet oldu! "Yağız Kaan, 14 yaşında tarih yazıyor"

Türk dahisi dünya basınında manşet oldu! "Yağız Kaan, 14 yaşında tarih yazıyor"

- Güncelleme:
Türk dahisi dünya basınında manşet oldu! &quot;Yağız Kaan, 14 yaşında tarih yazıyor&quot;
Dış Haberler

Milli sporcumuz 14 yaşındaki Türk satranç büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş, FIDE Grand Swiss turnuvasında sergilediği olağanüstü performansla dünya gündemine oturdu. Hindistanlı rakibi Aditya Mittal’i unutulmaz bir oyunla mağlup eden Erdoğmuş, Times of India’dan Magnus Carlsen’e kadar pek çok otoriteden övgü topladı

Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, FIDE Grand Swiss turnuvasında sergilediği üstün performansla dünya basınının manşetlerinde yer aldı. 14 yaşındaki büyükusta, Times of India’dan Magnus Carlsen’e kadar birçok isimden övgü topladı.

Türk dahisi dünya basınında manşet oldu! "Yağız Kaan, 14 yaşında tarih yazıyor" - 1. Resim

GRAND SWİSS TURNUVASINDA DİKKAT ÇEKEN ZAFER

14 yaşındaki satranç büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen 2025 FIDE Grand Swiss turnuvasının dördüncü turunda Hindistanlı rakibi Aditya Mittal’i mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti.

Zaman baskısı altında oynanan ve 42 hamlede kazanılan karşılaşma, satranç otoriteleri tarafından "kombinasyon kitaplarına girecek düzeyde" olarak değerlendirildi.

"MALZEME DENGESİZLİĞİNDE MÜKEMMEL SONUÇ"

Karşılaşma sırasında tahtada büyük bir malzeme dengesizliği vardı. Mittal’ın iki veziri, bir kalesi ve fazladan bir piyonu bulunurken, Yağız Kaan’ın sadece iki kalesi ve bir piyonu vardı. Buna rağmen, bilgisayar analizleri altı hamlede zorunlu mat olduğunu gösterdi.

Yedi kez Hindistan şampiyonu Praveen Thipsay, karşılaşma hakkında "Bu oyun kombinasyon kitaplarında yerini alacak" yorumunu yaptı.

CARLSEN'DEN ÖVGÜ: EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR SEVİYE

Dünya satrancının bir numarası Magnus Carlsen, genç Türk sporcunun performansını değerlendirerek "Erdoğmuş gerçekten çok iyi. O yaşta neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir seviyede" ifadelerini kullandı.

Carlsen, Erdoğmuş’un genç satranççılar arasında en çok dikkat çeken isimlerden biri olduğunu söyledi.

ADAYLAR TURNUVASI YOLUNDA

Turnuvaya 52. sıradan katılan Yağız Kaan, bir önceki turda dünya şampiyonu D. Gukesh’i yenerek Adaylar Turnuvası yolunda önemli bir adım attı.

Yağız Kaan, 11 turluk İsviçre Ligi formatındaki bu turnuvada başarılı olursa satranç dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Adaylar Turnuvası'na katılma hakkı elde edecek.

Türk dahisi dünya basınında manşet oldu! "Yağız Kaan, 14 yaşında tarih yazıyor" - 2. Resim

TIMES OF INDIA: BU İSME ALIŞIN

Hindistan merkezli The Times of India gazetesi, Yağız Kaan’a geniş yer ayırarak “Bu isme alışın” manşetini attı.
Haberde, genç oyuncunun sadece 14 yaşında 2646 Elo puanına ulaşarak yaş kategorisinde dünyanın en yüksek puanlı oyuncusu olduğuna dikkat çekildi.

8 SAAT 22 DAKİKALIK MÜCADELE

Yağız Kaan, turnuvadaki en dikkat çekici performanslarından birini de 2021 Dünya Hızlı Satranç Şampiyonu Nodirbek Abdussattarov karşısında sergiledi.

8 saat 22 dakika ve 190 hamle süren karşılaşma beraberlikle sonuçlandı ve Erdoğmuş puanını 3,5’a yükseltti.

CARLSEN İLE KARŞILAŞTIRMALAR BAŞLADI

Erdoğmuş’un hızlı yükselişi, satranç otoriteleri tarafından Magnus Carlsen’in 14 yaşındaki yükselişiyle karşılaştırılıyor.
Norveçli büyükusta, 2004 yılında aynı yaşta büyük başarılar elde etmiş ve dünya satranç sahnesine adım atmıştı.

ULUSLARARASI TANINIRLIĞI ARTIYOR

Azerbaycanlı büyükusta Shakhriyar Mamedyarov tarafından eğitilen Yağız Kaan, çevrimiçi blitz turnuvalarında Magnus Carlsen’i defalarca mağlup etmesiyle de tanınıyor.

Dünyanın en prestijli platformlarında gösterdiği bu başarılar, genç sporcunun uluslararası satranç sahnesinde önemli bir figür haline gelmesini sağladı.

