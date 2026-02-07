Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, önümüzdeki günlerde Türkiye’yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kritik görüşmeler gerçekleştireceğini açıkladı.

Türkiye’yi hedef alan açıklamaları ve silahlanma söylemiyle öne çıkan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, önümüzdeki günlerde Türkiye’yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok önemli görüşmeler yapacağını söyledi. Belgrad’dan paylaşılan bilgilere göre temasların içeriğine ilişkin ayrıntı verilmedi.

ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ SONRASI MÜNİH YOLU

Vucic, Türkiye ziyaretinin ardından 13-15 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı’na katılacak. Konferans, Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden liderleri bir araya getirecek.

YENİ DELHİ’DE YAPAY ZEKA ZİRVESi

Sırbistan Cumhurbaşkanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 15 Şubat’ta Sırbistan’ı ziyaret edeceğini de duyurdu.

Ayrıca birkaç gün içinde yapay zeka başlığıyla düzenlenecek önemli bir zirveye katılmak üzere Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye de gideceğini söyledi.

TÜRKİYE’Yİ HEDEF ALAN AÇIKLAMALAR GÜNDEMDE

Vucic, daha önce yaptığı konuşmalarda Türkiye’yi hedef almış, Türkiye’nin Kosova’daki Arnavutları silahlandırdığını öne sürmüştü. Aynı açıklamalarda ABD’yi de suçlamıştı.

"SİLAHLANIYORUZ"

Ulusa sesleniş konuşmasında Sırbistan Cumhurbaşkanı, ülkesinin silahlanma sürecini açık şekilde dile getirdi. Dünyanın farklı bölgelerinden silah ve askeri ekipman aldıklarını söyledi.

Vucic, Fransa, İsrail, Çin ve Rusya Federasyonu’ndan silah ve askeri ekipman temin ettiklerini açıkladı. Önümüzdeki üç yıl içinde Demir Kubbe ve Demir Yumruk sistemlerinin bir karışımından oluşan çok katmanlı bir savunma sistemi kuracaklarını itiraf etmişti.

BALKANLAR’DA EN YÜKSEK ASKERİ HARCAMA

Balkanlar’da en yüksek askeri harcama Sırbistan’a ait çıktı.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre Sırbistan, 2024 yılında orduya 2,2 milyar dolar harcadı.

