Anadolu Ajansı
Ülkeyi kahreden kaza! Tren, otobüsü parçaladı: Çok sayıda ölü var
Bangladeş'in güneydoğusundaki Comilla bölgesinde otobüs, trenle çarpıştı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.
Bangladeş'te Chittagong'dan Dakka'ya giden posta treni, Comilla'da bir yolcu otobüsüyle çarpıştı.
- Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti ve 20 kişi yaralandı.
- Çarpmanın etkisiyle trenin lokomotifine takılan otobüs yaklaşık 1 kilometre sürüklendi.
- Kazanın ardından Dakka-Chittagong hattındaki tren seferleri yaklaşık 3 saat durduruldu.
Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş'te Chittagong bölgesinden başkent Dakka'ya gitmek üzere yola çıkan posta treni, Comilla'da yolcu otobüsüyle çarpıştı.
ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLDÜ
Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Yetkililer, çarpmanın etkisiyle trenin lokomotifine takılan otobüsün yaklaşık 1 kilometre sürüklenerek kullanılamaz hale geldiğini belirtti.
SEFERLER DURDURULDU
Kazanın ardından Dakka-Chittagong hattındaki tren seferleri yaklaşık 3 saat durdurulurken, çalışmaların ardından ulaşım yeniden normale döndü.
