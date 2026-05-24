SpaceX CEO'su Elon Musk ile eski sağcı influencer Ashley St. Clair arasındaki velayet ve nafaka davası devam ederken, ABD seçimlerinden hemen önce ikili arasında geçtiği iddia edilen özel mesajları paylaştı. USA TODAY ve Amerikan basınının derinlemesine incelediği belgelere göre Musk'ın, St. Clair'e gönderdiği mesajlarda 'Uzayda 10.000'den fazla lazerim var' ve 'Yarın matristeki anormalliği açığa çıkaracağız' ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk ile eski sağcı (MAGA) influencer Ashley St. Clair arasındaki çocuk velayeti, nafaka ve Grok yapay zeka davası devam ederken, 2024 ABD başkanlık seçimlerinden hemen önce ikili arasında geçtiği iddia edilen özel mesajlar ifşa oldu.

2024 başkanlık seçimlerinin hemen arifesinde iddialara göre Elon Musk, influencer Ashley St. Clair’e şunları yazdı:

"Yarın matristeki anormalliği açığa çıkaracağız. Bu satranç tahtasındaki bir şey değil, bu yüzden oldukça şaşıracaklar. Uzaydan lazerler...Şu anda uzayda 10.000'in üzerinde lazerim var."

"DELTA OY METRİKLERİ"

St. Clair’in en önemli iddialardan biri de Elon Musk’ın kendi kurduğu siyasi eylem komitesi America PAC’e ait çok gizli iç bilgileri kendisiyle paylaşmış olması.

Ünlü influencer Musk’ın kendisine "gerçek zamanlı delta oy metrikleri" olarak adlandırdığı canlı veriler sağladığını öne sürdü.

SEÇİM GECESİ MAR-A-LAGO’DA GİZEMLİ TELEFON

Seçim gecesi kendisini Donald Trump’ın Florida’daki malikanesi Mar-a-Lago’da bulduğunu söyleyen St. Clair, Elon Musk’ın o esnada binadan çoktan ayrılmış olduğunu belirtti. Ancak Musk, ilerleyen saatlerde St. Clair ile yeniden temasa geçti. Musk, kendi organizasyonunun, Trump'ın seçimi kazanacağını ana akım medyadan saatler önce kesin olarak bildiren "en etkileyici gerçek zamanlı seçim verilerine" sahip olduğunu iddia etti.

"Seçimlerle ilgili gerçek zamanlı verileriniz nasıl olur?" diye sorduğunu aktardı.

"HER ŞEYİ KAYDEDİP ÜÇÜNCÜ TARAFA GÖNDERDİM"

St. Clair, kamuoyu önünde Donald Trump’ı bir aday olarak açıkça desteklerken, arka planda yaşanan bu olaylar nedeniyle özel hayatında büyük bir endişe ve korku yaşadığını itiraf etti. Musk'ın elindeki teknolojik ve siyasi gücün boyutundan ürken influencer, ciddi bir iç etik ikilemi yaşadığını söyledi.

Eski MAGA influencer'ı, kayıtları koruma amacıyla, şu an her şeyi kapsayan çok daha büyük bir proje üzerinde çalışan güvenilir bir üçüncü tarafa düzenli olarak gönderdiğini de itiraf etti.

