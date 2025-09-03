Uzay yalanıyla kalbini çaldı, parasını aldı! Bu da 'sahte astronot' vurgunu

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası'nda yaşayan yaşlı bir kadın, 'uzayda mahsur kalan astronot' gibi davranan kişi tarafından yaklaşık 1 milyon yen (277.776,00 Türk Lirası)dolandırıldı.

SOSYAL MEDYADA TANIŞTILAR

Sky News'in haberine göre; bölge polisi, 80 yaşındaki kadının temmuz ayında astronot olduğunu söyleyen bu kişiyle sosyal medya üzerinden tanıştığını belirtti.

Polis, astronot gibi davranan bu kişinin, yaşlı kadına "uzay gemisinin saldırı altında olduğunu" ve "oksijen satın almak için nakit paraya ihtiyaç duyduğunu" söylediğini aktardı.

'OKSİJEN' İÇİN PARA GÖNDERDİ

Yaşlı kadının, romantik hisler beslediği düşünülen 'sahte astronota' oksijen satın alması için yaklaşık 1 milyon yen gönderdiğini ifade eden polis, çevrim içi ortamlarda tanışılıp para isteyen kişilere karşı temkinli olunması uyarısında bulundu.