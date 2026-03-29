ABD'nin Chicago şehrinde yaşayan 39 yaşındaki Callie Matalas, kolundan boynuna yayılan şiddetli ağrıyı önce kas spazmı sanarak görmezden geldi. Kısa süre içinde ağrıları şiddetlenen kadının şikayetlerine bir de öksürük eklenince soluğu hastanede aldı. Yapılan detaylı incelemelerde genç öğretmene bir çeşit lenfoma kanseri teşhisi konuldu. Teşhisi duyduğunda şaşkına döndüğünü söyleyen iki çocuk annesi, "Şoktaydım. Ağlayamadım, nutkum tutuldu." diyerek yaşadıklarını anlattı.

ABD'nin Chicago şehrinde yaşayan 39 yaşındaki Callie Matalas, Ağustos 2025’te kolundan boynuna yayılan şiddetli ağrıyı önce kas spazmı sanarak önemsemedi. Başlangıçta “yanlış pozisyonda uyumuş olabileceğini” düşünen Matalas, belirtileri uzun süre görmezden geldi.

FELÇ GEÇİRDİĞİNİ SANMIŞ

Ancak ağrıları giderek şiddetlenen iki çocuk annesi, geceleri uykusundan uyanmaya başladığını, eşinin ağrıyan bölgeye masaj yaptığını ancak bunun da bir işe yaramadığını anlattı. Eylül ayında okulda bir öğrencisine kitap okuduğu sırada gözünde 'şimşek çakması' yaşadığını belirten Matalas, bundan birkaç gün sonra 'felç geçirdiğinden endişelenerek' doktora başvurdu.

BOYUN AĞRISIYLA BAŞVURDU AMA...

Hastaneye sadece kol-boyun ağrısı ve öksürük şikayetleriyle başvuran kadına yapılan detaylı tetkiklerde, iki çocuk annesinin sol akciğerine yakın yaklaşık 10 santimetrelik bir tümör olduğu tespit edildi. Ekim ayında yapılan biyopsi sonucunda ise hastaya, lenfatik sistemi etkileyen bir kanser türü olan Non-Hodgkin lenfoma teşhisi konuldu.

"KENDİMİ RÜYADA GİBİ HİSSETTİM, NUTKUM TUTULDU"

Aldığı teşhisle büyük şok yaşayan Matalas, durumu "Kendimi rüyada gibi hissettim; sanki kendi bedenimde bir koltukta oturuyormuşum gibi gelmedi. Kesinlikle şoktaydım. Ağlayamadım, nutkum tutuldu." sözleriyle anlattı.

Özellikle saçlarını kaybetme ihtimalinin ve çocuklarının bu süreci görmesinin kendisi için en zor kısım olduğunu ifade eden genç öğretmen, "Çocuklarımın beni görüp "Annemde ne sorun var?" diye düşünmelerini istemedim. Bu benim için gerçekten çok zordu ve işte o zaman ağlamaya başladım." dedi.

Kasım 2025’ten bu yana kemoterapi gören genç anne, tedavinin etkisini görmek için Nisan ayında PET taraması yaptırmayı bekliyor. Özellikle gençlere çağrıda bulunan kadın, "Vücudunuzda anormal bir durum hissediyorsanız mutlaka doktora başvurun, gerekirse ikinci bir görüş alın." ifadelerinde bulundu.

